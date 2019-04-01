Кому положены жилищные субсидии

Для большинства россиян единственным шансом сделать личную недвижимость приемлемой для проживания остаётся государственная помощь. РФ определила круг лиц, которым полагаются жилищные субсидии. В их число входят:

молодые семьи (супружеская пара, возраст каждого или одного из них не превышает 30 лет);

многодетные семьи (родители совместно воспитывают трёх и более детей, которые не достигли 18 лет);

сироты и инвалиды, оказавшиеся без попечения родителей;

участники боевых действий и инвалиды ВОВ;

отставные и находящиеся в запасе военнослужащие;

лица, пострадавшие во время природных катаклизмов и иных обстоятельств, которые входят в понятие ЧС;

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие при Чернобыльской аварии лица;

госслужащие;

лица, проживающие муниципальной собственности в соответствии с договором социального найма и выкупающие квартиру в рассрочку.

Для получения субсидии необходимо подать заявление на денежную выплату. После одобрения запроса в назначенный органом власти срок следует потратить средства на улучшение жилья иначе придётся собирать пакет документов вновь. Расчёты осуществляются в безналичной форме, чтобы не допустить растраты жилищной субсидии. Её размер определяется исходя из стоимости квадратного метра квартиры в настоящее время, из условия проживания в данный период, из перечня социальных выплат семье и т.д. Помимо федеральных выплат на жилищные улучшения предусмотрены надбавки из регионального бюджета.

Помимо вхождения в льготную категорию граждан лицу следует находиться в жизненных обстоятельствах, установленных законодателем: намерение приобрести новостройку по договору купли-продажи; являться приобретателем доли по договору уступки; самостоятельно возводить дом по договору подряда. Отказ гарантирован при участии гражданина в долевом строительстве, если застройщик только начал реализовывать проект и имеет низкую репутацию на профессиональном уровне. Не каждая новостройка может попасть под государственное финансирование.

В стандартный пакет документов для получения жилищной субсидии входят: заявление от лица, имеющего право на льготу;

оригиналы и копии паспортов и свидетельств о рождении членов семьи;

справка о составе семьи;

оригиналы и копии свидетельств о заключении и расторжении брака;

копии трудовых книжек трудоспособных членов семьи;

справки 2-НДФЛ;

копии справок и удостоверений, подтверждающих статус заявителя.

Перед подачей заявления проконсультируйтесь у специалистов в органах местного самоуправления: о размере возможной выплаты и порядке её просчёта.

Фото: urmetr.com

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