Кому положены жилищные субсидии

Для большинства россиян единственным шансом сделать личную недвижимость приемлемой для проживания остаётся государственная помощь. РФ определила круг лиц, которым полагаются жилищные субсидии. В их число входят:
Для получения субсидии необходимо подать заявление на денежную выплату. После одобрения запроса в назначенный органом власти срок следует потратить средства на улучшение жилья иначе придётся собирать пакет документов вновь. Расчёты осуществляются в безналичной форме, чтобы не допустить растраты жилищной субсидии. Её размер определяется исходя из стоимости квадратного метра квартиры в настоящее время, из условия проживания в данный период, из перечня социальных выплат семье и т.д. Помимо федеральных выплат на жилищные улучшения предусмотрены надбавки из регионального бюджета.
Помимо вхождения в льготную категорию граждан лицу следует находиться в жизненных обстоятельствах, установленных законодателем: намерение приобрести новостройку по договору купли-продажи; являться приобретателем доли по договору уступки; самостоятельно возводить дом по договору подряда. Отказ гарантирован при участии гражданина в долевом строительстве, если застройщик только начал реализовывать проект и имеет низкую репутацию на профессиональном уровне. Не каждая новостройка может попасть под государственное финансирование.
В стандартный пакет документов для получения жилищной субсидии входят: заявление от лица, имеющего право на льготу;
оригиналы и копии паспортов и свидетельств о рождении членов семьи;
справка о составе семьи;
оригиналы и копии свидетельств о заключении и расторжении брака;
копии трудовых книжек трудоспособных членов семьи;
справки 2-НДФЛ;
копии справок и удостоверений, подтверждающих статус заявителя.
Перед подачей заявления проконсультируйтесь у специалистов в органах местного самоуправления: о размере возможной выплаты и порядке её просчёта.
Фото: urmetr.com
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