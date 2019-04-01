Самые дорогие квартиры в мире

Чаще всего люди с миллионными состояниями предпочитают приобретать дома, цены которых, порой, бывают просто заоблачными.

Однако в мире есть и квартиры, являющиеся весьма недешевым удовольствием. Одна такая может стоить дороже чем гигантские особняки рядом с пляжами Майями или в самом Голливуде.

В целом существует несколько ТОП - списков самых дорогих квартир в мире. Мы предлагаем ознакомиться с одним из них:

Итак:

На 7-ом месте: пентхаус в South Bank Tower( Лондон)

Апартаменты, стоимость которых 90 миллионов долларов, находятся в небоскребе из 41-го этажа (ранее дом представлял собой 30 этажей, но был перестроен).

Пентхаус представлен двумя этажами и двумя террасами, находящимися на крыше.

Окна выходят на Темзу и «колесо обозрения» London Eye.

На 6-ом месте: пентхаус в небоскребе 432 Park Avenue (Нью-Йорк)

Park Avenue - одно из самых высоких зданий, которые существуют (426 метра) и находится в районе Мидтауна.

Отличается от других небоскребов своими окнами - они представляют собой гигантские квадраты 3 на 3 метра.

Высота от пола до потолка почти 4 метров.

Что касается самой дорогой квартиры, то это, как сказано, пентхаус из шести спален, семи ванных комнат и собственной библиотеки.

Также в квартире отдельный лифт, шикарная и профессиональная кухня, винный погреб.

На 5-ом месте: CitySpire Penthouse (Нью-Йорк)

Стоимость пентхауса из семи комнат - 100 миллионов долларов.

Квартира расположилась в восьмиугольной башне на двух этажах: (73-75-ый).

В ней 135 окон - каждое из них выходит на знаменитые нью-йоркские мосты, а также Центральный парк.

Площадь жилища 475 квадратов, которые заняты шестью спальнями, девятью ванными комнатами, профессиональной кухней и столовой.

Имеются помещения для обслуживающего персонала и частный лифт.

На 4-ом месте: One57 Winter Garden Penthouse (Нью-Йорк)

Квартира расположенная на двух этажах находится в одном из самых современных и модных зданий на Манхэттене.

Квадратура - порядка тысячи кв. метров, на которых расположились шесть спальных комнат и кинотеатр. Есть библиотека, баня и большой банкетный зал.

На 3-ем месте: пентхаус в Pierre Hotel, Нью-Йорк

Еще одна квартира из ТОП - списка также находится в Нью-Йорке. В здании 30-ых годов на 5-ой Авеню.

Стоит она 125 миллионов долларов.

Из ее окон чудесно обозревать Центральный парк, а также любоваться Манхэттеном и Гудзоном.

Апартаменты занимают три этажа и оборудованы частным лифтом.

Квартира представляет собой 16 спален и 6 ванных комнат, расположенных на 1115 квадратах. Есть несколько кухонь.

На 2-ом месте: пентхаус в One Hyde Park (Лондон)

Еще одна лондонская недвижимость бьет рекорды по стоимости: 200 миллионов долларовЗнаменитая резиденция One Hyde Park - комплекс из четырех зданий, наверху которых и расположены пентхаусы (по одному на здание).

Окрестности ее давно принято именовать не иначе чем самым богатым кварталом мира. Немудрено, что его облюбовали олигархи, в том числе и российские, а также шейхи и миллиардеры из Китая.

Все они, помимо комфорта и роскоши, очень ценят безопасность. И резиденции есть что им предложить: 1 500 кв. метров, состоящих из пяти спален, двух кабинетов, спортзала, поля для гольфа и винных погребов круглосуточно находятся под охраной спецназа, а все окна в квартире -пуленепробиваемые.

На 1-ом месте: Sky Penthouse в Odeon Tower, Монако

Пальма первенства самых дорогих квартир в мире принадлежит пентхаусу, расположенном в единственной «высотке» Монако.

3300 квадратов со своим танцполом, замечательным видом на море, пятью этажами, кинотеатром, сауной, и частным лифтом стоят 387 миллионов долларов.

Фото: fresher.ru

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