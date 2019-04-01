Всемирно известный телеповар Джейми Оливер приобрел дом с приведениями

Будущий телезвезда, ведущий кулинарных шоу, автор бестселлеров, владелец сети ресторанов, общественный борец за здоровое питание в школах Джейми Оливер вырос в простой британской семье. У его отца был небольшой паб в деревне, вся семья помогала по хозяйству, вела скромный образ жизни. Однако амбициозный отпрыск семьи Оливеров решил пожить жизнью королевских особ. Джейми купил величественный особняк - настоящее родовое гнездо английских лордов. За покупку он отдал ни много, ни мало 516 миллионов рублей. Мировая звезда кулинарии может себе это позволить. Вот только оказалось, что в доме живут приведения.
История дома с приведениями
Особняк расположен в графстве Эссекс в Англии. Он был построен в 16 веке для английского пэра. После его смерти особняк стал передаваться аристократам по наследству из поколения в поколение.
Джейми настолько хотел купить это поместье, что даже не торговался. За 516 миллионов рублей он купил не только старинный особняк, но и 284 тысячи квадратных метров земли, домик для фермера, где могут с комфортом разместиться шесть человек, несколько конюшен, вместительный гараж, огород с плодородной почвой. Джейми уже много лет с экранов телевизора пропагандирует локальное фермерство.
- Нет ничего лучше зелени и овощей с собственного огорода, - утверждает повар. - Это врыв вкуса и цвета! И гарантия того, что в вашу пищу не попадут никакие химикаты и удобрения.
Зловещие слухи
Однако перед тем, как домом заинтересовался Оливер, от особняка отказалось несколько покупателей. Их напугала история, которую рассказывают местные жители. Много лет назад в доме погиб ребенок. Обстоятельства смерти семья тщательно скрыла. А теперь по ночам в окнах детской появляется призрак игрушки лошадки-качалки. В безветренную погоду слышен скрип от ее раскачивания.
Оливер шутит
Сам Джейми признается, что эти легенды об особняке только подогрели его интерес к зданию. Он человек не суеверный и убежден, что ни ему, ни одному из пят его детей ничто не угрожает.
- В Англии любят создавать легенды вокруг старинных домов, - рассказал в одном из интервью 43-летний телеповар. - Это такая часть нашей культуры. И чем более древнее поместье, тем больше зловещих историй. Мне нравится, что дом, в котором я буду жить со своей семьей, имеет такую уникальную историю, свой характер. А в мистику я не верю, приведений никогда не встречал. А вы встречали?
Джейми Оливер в шутку отметил, что если в доме действительно живут духи, то он обязательно привлечет их к съемкам в одном из своих кулинарных телешоу.
Фото: iz.ru
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