Тине Канделаки не хватает денег на квартиру, и она собирается взять ипотеку

Популярная телеведущая, «икона стиля» и бизнесвумен Тина Канделаки до сих пор не имеет своего жилья. Об этом она сообщила в одном из своих постов в социальной сети. Поклонники были уверены, что у Тины в собственности шикарный особняк в Подмосковье, откуда она выкладывает многочисленные фотографии. Но оказалось, что этот дом телеведущая только арендует. А для того, чтобы купить собственную квартиру, Тина планирует взять ипотеку. Правда, еще неизвестно, на какой срок.

Все лучшее детям

Совсем недавно Тина проживала в собственной квартире в модном столичном районе Крылатское. Ее квартира располагалась на верхних этажах элитного здания. Вместе с дорогим дизайном и обстановкой эта квартира экспертами оценивается в сто миллионов рублей. Апартаменты в Крылатском Тина подарила своему сыну Леонтию. А сама стала арендовать дом в коттеджном поселке за МКАДом.

- Покупать этот дом я не планирую. Цена слишком высока, поэтому мне проще его снимать, - поясняет телезвезда. - Но буду здесь жить только до тех пор, пока не куплю новую квартиру в ипотеку. Почему в ипотеку? По той же причине - она очень дорогая.

Деловая жилка

Фанаты в изумлении, сколько же должна стоить квартира, если ее не может себе позволить даже Тина Канделаки с ее деловитостью и коммерческой жилкой. На днях, телеведущая призналась, что азартности в бизнесе ее научил близкий друг Сулейман Керимов.

- Раньше об этом не говорила, но пробудил во мне вкус к бизнесу именно Сулейман, - утверждает телеведущая. - У меня всегда присутствовало любопытство к теме бизнеса, построения своего собственного дела. Но сама я долго не решалась. Сулейман рассказывал, как нужно преодолевать кризисы, идти вперед, управлять огромной корпорацией. Его опыт оказался для меня бесценным. Я научилась никогда не отступать.

Сколько зарабатывает телеведущая?

Тина Канделаки довольно откровенно говорит о проектах, в которых принимает участие. Она выступает за гласность доходов публичных лиц. Тем более, в век цифровых технологий что-либо утаить все равно невозможно. Однако конкретные цифры за контракты, Тина осмотрительно не называет.

- Я уже 27 лет работаю на телевидении, являюсь востребованной ведущей. Телешоу, которое я много лет вела, получило престижную награду ТЭФИ, - говорит Канделаки. - Управляю спортивных телеканалом, у меня заключены контракты со многими компаниями, в том числе косметическими. Я читаю лекции в университете, управляю рестораном, развиваю собственный продюсерский центр. Поэтому могу себе позволить купить квартиру в ипотеку и шубу.

Фото: .kvartiravmoskve.ru

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