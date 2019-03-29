Здесь живут российские суперзвезды: элитные поселки с домами за миллиард рублей

Свои квартиры в центре Москвы звезды шоу-бизнеса все чаще оставляют и перебираются жить за город. Там и воздух чище, и места больше. А что касается досуга, то для них там построены модные бутики, рестораны высокой кухни, спа-салоны, элитные школы и детсады, и даже целые концертные залы. Подборка пяти самых дорогих коттеджных поселков Подмосковья, где живут звезды отечественного шоу-бизнеса.

Барвиха

Это настоящий центр светской жизни всего Рублево-Успенского шоссе.

Здесь живут такие звезды отечественной эстрады как Борис Моисеев, Александр Маршалл, Игорь Николаев, Тимоти, Ева Польна, Аркадий Укупник. Ценник на коттедж начинается от 30 миллионов рублей.

На площадке концертного зала Barviha Luxury Village проходят съемки «Камеди клаба», отечественных сериалов, проводятся модные показы Валентина Юдашкина и не только.

Княжье озеро

Здесь поселился Михаил Трухин, Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Юлия Ковальчук. Стоимость коттеджа вместе с землей начинается от 28 миллионов рублей. Помимо прочих удобств, школы и детских садов, здесь имеется собственный зоопарк и церковь.

Первым моду на покупку дома в «Княжьем озере» задал Дмитрий Нагиев. В особняке шоумена находится четыре спальных, застекленная терраса, оборудованный спортивный зал, кухня и столовая.

Звездная пара Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова купили дом в этом поселке по совету друзей. В самом большом помещении семья устроила кинозал с таким качеством звука, с которым сравниться не каждый кинотеатр. В доме же находится профессиональная студия звукозаписи. В семье музыкантов без нее не обойтись.

Агаларов эстейт

Здесь проживает Стас Михайлов, Ани Лорак и собственно создатель идеи появления этого поселка и популярный певец Эмин Агаларов. Коттедж площадью 1600 «квадратов» и землей в 60 соток стоит почти миллиард рублей. Над дизайном поселка поработали архитекторы и дизайнеры со всего мира. В итоге получилось красиво и богато: 14 озер, рощи, декоративные фонтаны, площадка для взлетов и посадки вертолетов, причал для яхт, детский английский клуб для джентльменов, поле для гольфа.

Миллениум парк

Здесь на постоянной основе проживает Сергей Светлаков, Александр Балуев, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Цена на дом стартует от 47 миллионов рублей.

Актер Александр Балуев решился на эксперимент. Ремонт его дома проходил в прямом эфире одного из популярных телешоу. В итоге дизайн помещений был выполнен в русском деревенском стиле. В доме установили амбарные двери, во внутренне отделке - элементы русской избы, построили сеновал, баню и даже оформили поле с пшеницей, чтобы было, где разгуляться русской душе.

Николина гора

Недалеко от Рублево-Успенского шоссе расположился так называемый поселок интеллигенции. Назван он так не случайно, ведь здесь проживает Никита Михалков, Геннадий Хазанов, Эдвард Радзинский. Одним из старожилов поселка является легендарный советский актер Василий Лановой. По его мнению, раньше жизнь в поселке была спокойнее. Сейчас появилось слишком много молодежи, которая создает шумиху и нарушает природу этих мест.

Фото: anews.com

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