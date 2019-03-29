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Автор Марина Пархоменко

Богатых людей привлекает недвижимость в Лиссабоне

Недвижимость

Сейчас на мировом рынке недвижимости акцент сместился в сторону Лиссабона, который оказался самой востребованной столицей у инвесторов.

Богатых людей привлекает недвижимость в Лиссабоне. 401790.jpeg

Лиссабон привлекает внимание стабильной политической ситуацией, высоким уровнем образования и жизни, развивающейся экономикой, низким процентом криминальных происшествий. В Португалии действуют государственные программы, которые способствуют привлечению иностранных инвесторов. Специалисты компании PwC убеждены, что в 2019 году Лиссабон займет первую позицию в списке самых выигрышных для инвестиций европейских городов. 

Почем квадратные метры

В Лиссабоне отмечаются рекордные в Португалии темпы строительства и почти 80% проектов касаются реконструкции объектов.

Самым красноречивым фактом являются цифры. По сведениям Государственного института статистики Португалии (INE), стоимость недвижимости «подросла» на 23% в 2017-2018 г.г. Причина кроется в повышенном спросе на жилье и прогрессивному сдвигу в экономическом положении страны.

Политика государства вызывает приток в Лиссабон бизнесменов, которым необходима отдельная жилплощадь. На вторичном рынке недвижимости, в среднем, цена квадратного метра равняется 3-4 тысячам евро, в новострое - 5-7 тысяч евро и почти 10 тысяч - в отдельной жилплощади центра столицы. То есть, на приобретение жилья в центре понадобится не менее 200 тысяч евро. На этот случай для иностранцев предусмотрена ипотека под 2,5% годовых.

Риелторы отмечают, что резко подскочили цены (до 60%) на жилье в самых популярных кварталах исторического центра столицы. Попадаются варианты, в которых стоимость квадратного метра догнала парижскую. Специалисты считают, что в ближайшие пять лет жилье будет расти в цене приблизительно на 5,5% в год.

ВНЖ

С 2012-го в Португалии действует государственная программа, согласно которой можно получить вид на жительство в обмен на иностранные инвестиции, включая вложения в недвижимость.

Чтобы стать обладателем «золотой визы», нужно приобрести жилье на сумму от 500 тысяч евро. При покупке квартиры в доме с 30-летним «возрастом» разрешается потратить 350 тысяч евро.

В рамки программы «Золотая виза» вписываются и близкие родственники инвестора. Спустя пять лет после оформления ВНЖ они могут стать гражданами Португалии. К середине 2018 года иностранцы получили свыше шести тысяч португальских «золотых виз». Причем, 90% из них вложили инвестиции в постройки.

Аренда жилья

Благодаря высокому спросу на аренду недвижимости и немногочисленным предложениям, цены стремительно растут. Стоимость объектов в Лиссабоне ниже, чем в прочих столицах Европы, а прибыльность - выше, что в первую очередь притягивает инвесторов. В среднем, прибыль от длительной сдачи квартир составляет 5%, при посуточной аренде доходность выше.

Наиболее практичный вариант - покупка небольших квартир для последующей сдачи в аренду иностранцам, молодым специалистам, которые обосновались в Лиссабоне. К примеру, отдельная жилплощадь с габаритами 35 кв. м. с балконом будет стоить 200-250 тысяч евро и при длительной сдаче в аренду можно получать прибыль от полутора тысяч евро в месяц.

Активный туризм

Мягкий климат Лиссабона всегда привлекал туристов. Солнечный сезон здесь продолжается 300 дней в году, а купальный - с марта по октябрь.

Активный туризм диктует повышенный спрос на жилье и номера в отелях. По данным компании Jll, прибыль турбизнеса Лиссабона в 2017 году возросла практически на 17% и дошла до трех миллиардов евро. Такие положительные показатели держатся стабильно. Так, в 2018-м прибыль за один номер в столичном отеле увеличилась почти на 7%, по прогнозам специалистов в этом году данный показатель «подрастет» на 6,5%.

В 2017 году в Лиссабоне построили 12 современных гостиниц, еще 25 собираются открыть в 2019-м. Отели пользуются большим спросом у иностранцев в качестве выгодного приобретения. Согласно статистике, 60% общей численности покупателей жилья составляют иностранные граждане. В этом списке лидируют французы, за ними идут в убывающем порядке бразильцы, итальянцы, британцы, американцы и немцы.

Фото: mysecondhome.ru

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