5 интересных фактов о рынке недвижимости в Англии

Рынок недвижимости оказывает огромное влияние на повседневную жизнь многих людей в стране. Вот почему многие компании и частные лица тратят так много времени на то, чтобы сосредоточиться на данном рынке, но это действительно может быть интересным. Вот 5 интересных фактов о рынке недвижимости.

В Англии много домов

По состоянию на 2014 год в Англии насчитывалось в общей сложности 23,5 миллиона домов. Это может показаться большим количеством домов, особенно с населением около 54 миллионов человек, но, как видно, домов не хватает; или, по крайней мере, в Соединенном Королевстве недостаточно подходящих и доступных домов для удовлетворения спроса на недвижимость.

В Англии должно быть больше домов

Факт, что в Англии не хватает недвижимости, можно увидеть в том, что правительство пообещало сдать 1 миллион новых домов в период с 2015 по 2020 годы. С целью 200 000 домов в год это много домов. Они должны быть добавлено к жилищному фонду, и в настоящее время, похоже, что цель не будет достигнута. Это может повысить уровень спроса и, в конечном итоге, оказать давление на рынок недвижимости в Англии.

Существует значительная ценность домов в Англии

Хотя к концу 2014 года в Англии насчитывалось более 23 миллионов домов, стоимость общего жилищного фонда в Англии в 2015 году составляла 5,6 триллиона фунтов стерлингов. Хотя эта цифра явно завышена свойствами значительной стоимости, она указывает на то, какие цифры связаны с рынком недвижимости. Легко сказать, что нужно создавать больше домов, но затраты на это могут быть очень непомерными. Существует также тот факт, что многие свойства имеют большую ценность, чем другие, например, вид имущества, который компании, работающие на коммерческой основе, захотят приобрести.

Дома находящиеся в собственности по прежнему занимают высокую долю на рынке недвижимости

В то время как в последнее время многие люди вытесняются с рынка недвижимости в Англии, на рынке по-прежнему доминируют люди, имеющие статус владельца. Последние данные свидетельствуют о том, что 62% домов имеют статус занимаемых владельцами, 20% домов в Англии сдаются в аренду частным образом, а 17% домов в Англии сдаются в социальную аренду. Прогнозируется, что процент домов, занятых собственниками, будет падать, а доля арендованной частной собственности увеличится в ближайшие несколько лет.

Состояние домов улучшается

В то время как люди уже имеют представление о том, что является приемлемым, когда речь идет о стандарте их собственности, 20% домов в Англии были классифицированы как "неприличный". "Приличный" объект недвижимости — это объект, который обеспечивает приемлемый уровень теплового комфорта, находится в хорошем состоянии и предлагает объекты, которые можно отнести к современным. В 2006 году произошло изменение критериев, что сделало классификации для первых двух элементов более строгими. В 2006 году 35% домов были классифицированы как "неприличные", поэтому в последнее десятилетие в этой области произошло значительное улучшение.

Хотя доступность и цены, вероятно, будут двумя ключевыми факторами для многих людей, которые смотрят на рынок недвижимости, на рынке недвижимости есть множество других интересных показателей.

Фото: ee24. ru

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