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Автор Ксения Семенова

Правила съема и сдачи комнаты в коммуналке

Недвижимость

Сдать помещение в доме коммунального типа не так просто, как стандартную жилплощадь, ведь тут необходимо учитывать мнения других жильцов.

Правила съема и сдачи комнаты в коммуналке. 401788.jpeg

На этот процесс уйдет гораздо больше времени, и, вероятно, комнату вообще не получится сдать, но если следовать определенной тактике, то можно добиться желаемого результата. 

Реально ли сдать комнату в коммуналке?

Закон позволяет проводить подобные манипуляции. Согласно ст.209 ГК РФ, если жилплощадь приватизирована, то собственник волен распоряжаться ей как ему хочется. Другая ситуация - то, что нужно блюсти правила, а они отличаются от стандартной сдачи квартиры.

Стоит отметить, что в случае, когда 100% жилых комнат приватизированы, то обязательно нужно будет собрать подписи соседей на согласие сдачи заветных квадратов в аренду. В случае отказа можно обратиться в суд.

Если недвижимость не приватизирована, то потребуется добро от всех жильцов дома. Перед этим нужно заключить договор о поднайме в соответствующих органах.

Как сдавать приватизированную жилплощадь?

Тут дела обстоят гораздо проще, так как не нужно получать согласие от соседей и муниципалитета. Да и найти арендатора будет не сложно.

Стоит обратить внимание на места общего пользования - кухня, коридор, туалет и ванная комната. Все это необходимо согласовать с жильцами, ведь каждый желает жить в комфорте, поэтому важно учитывать потребности и мнения всех людей. В договоре также рекомендуется указать и то, допустимо ли приглашение гостей, если да, то в какое время и прочие нюансы.

Единственная сложность, с которой можно столкнуться при сдаче - площадь комнаты. Исходя из законодательства, на одного гражданина должно полагаться не менее 12 кв. метров. Если в подобное миниатюрное помещение заселить сразу двух людей, то соседи могут обратиться в суд.

                                               Права собственника           

В ситуации с приватизированным помещением и, когда человек является его владельцем, ему позволено совершать любые манипуляции с комнатой, которые не идут вразрез закону и интересам соседей.

Гражданин имеет право сдавать жилье по договору. Законом не предусмотрено, что в обязательном порядке необходимо достичь согласия соседей, поэтому это дело добровольное.

Как говорилось выше, количество жильцов не ограничено, но исходя из закона, под одного человека должно выделяться 12 кв. метров.

Владелец может приглашать гостей, но помнить, что в ночное время (с 23:00 до 07:00) нельзя шуметь. К данным нарушениям можно отнести:

  • громкую музыку, телевизор и прочие устройства;
  • крики и вопли людей;
  • использование пиротехники;
  • ремонтные работы, строительство;
  • звуки охранной сигнализации.

Договор аренды: как правильно составить

Договор в данном случае имеет некоторые нюансы, которые следует учесть. Первый из них заключается в том, что затрагиваются интересы не только клиента и владельца жилья, но и остальных собственников. Ввиду этого, огромную роль играет разрешение соседей на заселение в жилплощадь квартиранта.

После оформления договора арендатор может в полном объеме использовать места общего назначения.

Помимо подписей, которые необходимо ставить в самом договоре, потребуется прописать следующие моменты:

  • временной промежуток, когда арендатор будет возвращаться домой (если это требуется);
  • когда можно приводить гостей;
  • в какое время нельзя шуметь;
  • график уборки мест общего назначения.

И это далеко не все. В каждой жилплощади требования и правила проживания индивидуальные.

Помимо этого необходимо указать основную информацию:

  • ФИО и паспортные данные квартиросъемщика и владельца жилья;
  • сумма ежемесячного платежа и дата оплаты;
  • кто ответственен за выплату комуслуг и как это осуществляется;
  • разрешен или нет ремонт, если да, то на каких условиях;
  • опись имущества.

Детально указанные в договоре условия и данные позволят в будущем миновать целого ряда неприятностей и недопониманий.

Фото: 8772.ru

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