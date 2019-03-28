Что стоит знать о покупке и продаже жилья с «бонусом» в виде людей. Часть 2.

В первой части текущей статьи мы рассказали несколько основных моментов, которые следует учитывать при продаже жилья с прописанными в нем людьми. Ниже будет представлена информация о том, какие документы потребуются при оформлении сделки, какие права есть у прописанных людей и существующие риски при приобретении подобного рода жилплощади.

Пакет документов при реализации жилья с обременением

Чтобы сделка купли-продажи прошла успешно, собственник недвижимости должен собрать необходимый пакет документов:

справка, в которой прописаны все права продавца в отношении этого имущества;

документ, удостоверяющий личность;

выписка из соответствующего органа обо всех людях, которые прописаны в этом жилье;

документ, где указана вся информация о получении прав на недвижимость собственником;

техдокументация на жилплощадь (план, кадастровый паспорт).

Кроме основного пакета собственник должен представить:

ордер о заселении в объект недвижимости;

свидетельство о приватизации, где прописаны все участники процесса;

в случае, когда собственник в браке, то может понадобиться брачный договор, если таковой имеется.

Права прописанных граждан

Исходя из сводки норм жилищного законодательства нашей страны, граждане, вписанные в квартиру, могут распоряжаться недвижимостью так же, как и владелец жилья, когда иное не прописано в оформленном соглашении.

Они могут беспрепятственно попасть в жилое помещение. Кроме того, собственник не имеет права ограничить их в пользовании комуслугами.

Приобретение жилплощади с прописанными людьми: риски и возможные неприятности

Не беря во внимание тот факт, что закон позволяет реализовывать недвижимость с прописанными там людьми, покупателю следует более обдуманно подходить к оформлению сделки.

Самая распространенная неприятность, которая может подстерегать будущего владельца - невозможность снять с учета вписанных людей даже с помощью суда.

Ввиду этого, чтобы приобрести заветные квадраты с «человеческим бонусом» и не стать обладателем кучи проблем, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

на цену, когда она занижена больше чем на 20%, нежели та, что назначена за подобные квартиры в этом же субъекте;

на людей, прописанных в жилье. Специалисты советуют запрашивать данные не только о тех, кто прописан в недвижимости во время сделки, но и о тех, кто был зарегистрирован ранее;

если владелец состоит в официальном браке, то нужно запросить брачный договор, если он был составлен.

Что делать, когда бывший владелец не выписывается из жилья?

Порой происходит ситуация, когда человек приобрел квартиру, а прошлые собственники не снимаются с учета. Назревает вопрос: как самостоятельно выписать их из жилья?

Первое, что советуют делать специалисты - перед заключением соглашения о передачи прав на владение жилплощадью прописать временной промежуток, в течение которого, владелец должен выписаться.

Если гражданин совершил сделку и не снялся с учета в указанный срок, то новый домовладелец может направить ему письменное обращение, где следует упомянуть необходимость выписки из квартиры, а также добавить, что нынешний владелец осуществляет выплаты за комуслуги за себя и за него, что может квалифицироваться, как неосновательное обогащение.

Если и этот шаг не подействует, то новый хозяин может смело обращаться в суд.

К иску нужно приложить:

документ, подтверждающий право владения недвижимостью;

договор о покупке квартиры;

выписка о прописанных людях;

чек об уплаченной госпошлине.

Фото: krasdom.ru

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