Что стоит знать о покупке и продаже жилья с «бонусом» в виде людей. Часть 2.

В первой части текущей статьи мы рассказали несколько основных моментов, которые следует учитывать при продаже жилья с прописанными в нем людьми. Ниже будет представлена информация о том, какие документы потребуются при оформлении сделки, какие права есть у прописанных людей и существующие риски при приобретении подобного рода жилплощади.
Пакет документов при реализации жилья с обременением
Чтобы сделка купли-продажи прошла успешно, собственник недвижимости должен собрать необходимый пакет документов:
Кроме основного пакета собственник должен представить:
Права прописанных граждан
Исходя из сводки норм жилищного законодательства нашей страны, граждане, вписанные в квартиру, могут распоряжаться недвижимостью так же, как и владелец жилья, когда иное не прописано в оформленном соглашении.
Они могут беспрепятственно попасть в жилое помещение. Кроме того, собственник не имеет права ограничить их в пользовании комуслугами.
Приобретение жилплощади с прописанными людьми: риски и возможные неприятности
Не беря во внимание тот факт, что закон позволяет реализовывать недвижимость с прописанными там людьми, покупателю следует более обдуманно подходить к оформлению сделки.
Самая распространенная неприятность, которая может подстерегать будущего владельца - невозможность снять с учета вписанных людей даже с помощью суда.
Ввиду этого, чтобы приобрести заветные квадраты с «человеческим бонусом» и не стать обладателем кучи проблем, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Что делать, когда бывший владелец не выписывается из жилья?
Порой происходит ситуация, когда человек приобрел квартиру, а прошлые собственники не снимаются с учета. Назревает вопрос: как самостоятельно выписать их из жилья?
Первое, что советуют делать специалисты - перед заключением соглашения о передачи прав на владение жилплощадью прописать временной промежуток, в течение которого, владелец должен выписаться.
Если гражданин совершил сделку и не снялся с учета в указанный срок, то новый домовладелец может направить ему письменное обращение, где следует упомянуть необходимость выписки из квартиры, а также добавить, что нынешний владелец осуществляет выплаты за комуслуги за себя и за него, что может квалифицироваться, как неосновательное обогащение.
Если и этот шаг не подействует, то новый хозяин может смело обращаться в суд.
К иску нужно приложить:
Фото: krasdom.ru
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