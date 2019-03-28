Что стоит знать о покупке и продаже жилья с «бонусом» в виде людей. Часть 1.

При поиске своих идеальных квадратных метров нередко на глаза попадаются объявления о продаже жилплощади по низкой стоимости, но с обременением в виде прописанных там людей. Ввиду этого стоит понимать, на что обращать внимание при выборе объекта и может ли владелец жилья реализовывать подобное строение.

Реально ли продать жилплощадь с прописанными людьми? Если да, то как?

Большинство владельцев недвижимости задаются именно таким вопросом. Жилищное и гражданское законодательство повествует о том, что оформление соглашения о наделении правами владения другого человека совершается в рамках существующих законов и считается действительным, проще говоря, обе стороны получают свои права и обязанности.

Когда владелец имущества хочет реализовать свои владения, куда вписаны люди, ему придется поставить в известность покупателя.

Ввиду того, что большая часть покупателей идет в отказ, хозяину приходится делать большие скидки.

Стоит отметить, что собственник обладает правом не ставить в известность прописанных в жилье людей о том, что имущество продается.

Реализация приватизированной недвижимости

Продажа такого рода жилья имеет свои нюансы. Они относятся к статусу лиц, не обладающих правом владения, так как они не участвовали в приватизации, но продолжающих жить в указанной квартире.

Из вышеизложенного следует, что прежний собственник не сможет сам снять жилплощадь с учета в ответственном органе, а новоиспеченному домовладельцу не получится прибегнуть к помощи суда для решения этой проблемы.

Кого нельзя выписать?

Реализация дома с бонусом в виде людей возможна по решению владельца недвижимости. Кроме того, собственник вполне может выставить жилье на продажу, не уведомив об этом прописанных в нем лиц.

Стоит помнить, что нельзя выписать, даже после одобрения собственника, следующих граждан:

человека, числящегося арендатором жилплощади;

гражданина, считающегося получателем ренты (важно, чтобы в сопутствующей документации было указано, что данный человек может проживать в данной квартире);

лицо, обладающее статусом ссудополучателя и считающееся стороной договора о безвозмездном пользовании имуществом;

владельца доли;

наследника;

несовершеннолетних детей;

супруга, если это предусмотрено брачным договором.

Можно ли подарить жилье с «бонусом» в виде людей?

Так как владелец недвижимости, исходя из законодательства, полноправен, то он может делать со своим жильем все что угодно. Закон разрешает оформление дарственной на жилплощадь с прописанными лицами.

Подобное действие запрещено, если квартира считается общим имуществом мужа и жены, и второй супруг не давал добро на дарение жилья.

Получатель дарения должен знать, что хозяин дома может прописать в документации свое право всю жизнь обитать в этой жилплощади.

Реализация недвижимости без одобрения прописанных

Выше уже говорилось о том, что домовладелец не должен спрашивать одобрения у прописанных в продаваемом жилье людей. В ситуации, когда оформляется договор купли-продажи, владелец получает обязательство по выписке зарегистрированных людей. Допускается вариант, когда подобная обязанность ложится на плечи нового собственника жилья.

Стоит помнить, что нельзя выписать лиц, обладающих правом владения доли имущества. Тогда собственнику придется поставить их в известность о предстоящей сделке и предложить выкупить, принадлежащую им часть недвижимости. Отказ должен быть зафиксирован на бумаге и заверен нотариусом.

Фото: urbanawards.ru

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