Что нужно знать, когда собираетесь покупать дом

Покупка недвижимости - это ответственное и достаточно непростое дело, особенно если речь идет о доме, в котором вы в дальнейшем собираетесь жить. В этом случае необходимо учитывать некоторые нюансы, о которых мы напишем сейчас. Для начала нужно пристально осмотреть дом, а после проверить документы на данные о недвижимом имуществе и их соответствие с законодательными нормами и правилами Российской Федерации.

Начнем с первого, а именно с состояния дома. Как говорят специалисты, лучше всего осматривать дом в теплое время года, потому что, например, зимой, при большом количестве снега сложно оценить общее состояние дома. Снег скрывает фундамент, а также крышу и даже то, что находится на задней части двора. Например, фундамент может быть потрескавшимся, кровля на крыше тоже может быть проблемной, а в связи с выпавшим снегом всего этого вы не увидите. При осмотре дома весной снег, которые тает и грунтовые воды мгновенно покажут подтапливается ли подвал дома, хорошо ли изолирован фундамент или нет. В этом случае нужно обратить особое внимание на углы подвала, если они сырые, тогда стоит отказаться от приобретения этого дома.

С подвала обратите внимание на чердак. Как правило, до этой части дома у хозяина просто не доходят руки. Речь идет о кровле и ее состоянии. Днем старая кровля сильно просвечивается, а в дождливую погоду она сочиться, поэтому важно обращать внимание на чердак, потому что от него зависит состояние верхней части дома и потолка.

Обратите внимание на то, как открываются окна и двери. Нужно убедиться в том, что они стоят ровно и правильно открываются. Если конструкции сделаны под наклоном, то это говорит о том, что сам дом наклонен. Помните, что дом нужно осматривать при дневном, а также включённом свете. Ну и, конечно, возьмите уровень, чтобы проверить расположение стен. Проверяйте все, что может доставить вам неудобство в случае неисправности, на это уйдет много времени, но вам там жить.

Теперь о документах и нормах. Нужно понимать какие именно документы нужно оформлять при покупке недвижимости, чтобы было проще, мы предоставим вам список - это:

- Правоустанавливающие документы на дом, которые подтверждают право собственности

- Технический паспорт домовладения

- Технический паспорт дома с поэтажным планом

- Домовая книга

- Кадастровый план земельного участка

Конечно, документы могут отличаться, все зависит от типа жилья и участка, на котором стоит дом. Всю эту документацию необходимо тщательно изучить, чтобы не было никаких нарушений. Если же сами ничего не понимаете, тогда лучше прибегнуть к помощи специалиста.

Фото: crime-technology.ru

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