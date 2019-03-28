Переуступи другому: продажа квартиры по-новому

Рынок недвижимости в России постоянно претерпевает изменения - если еще недавно казалось странным, что можно продать квартиру не лично, то теперь возможностей стало куда больше. Среди прочего, появился вариант продажи жилья по переуступке. В чем он заключается?

По закону

Переуступкой при осуществлении сделок с недвижимостью считается случай, когда вместе с жильем покупается право требования. Основным документом, на который следует опираться при покупке или продаже квартиры по переуступке, является Гражданский кодекс РФ (статьи 388, 389, 390, 391) и Федеральный закон №214, где прописаны все правила заключения подобного договора.

Продать квартиру по переуступке можно и с квартирами на вторичном рынке недвижимости, но чаще всего они заключаются с квартирами в новостройках. Этот вариант может быть очень выгодным для продавца - как правило, жилье там покупается на стадии котлована по очень низкой цене, а продается на последних сроках строительства, когда стоимость квартиры уже сильно выросла.

Однако для покупателя приобретение права требования на недостроенное жилье грозит теми же рисками, что и другим собственникам - если застройщик внезапно прекратит строительство, то можно потерять квартиру или получить ее гораздо позже обещанного.

Особенности

Основное условие при заключении договора по переуступке - предмет этой сделки передается на возмездной основе. Кроме права требования, покупатель получает и все обязательства прежнего владельца. Именно этот вариант сделки заключается, когда продается квартира, купленная в ипотеку, если кредит еще не погашен.

Даже если обе стороны согласны на такие условия, для заключения сделки потребуется получить разрешение от застройщика или от кредитной организации, одобрившей ипотеку. Без него такая сделка может быть позже признана недействительной и стать ничтожной, поэтому эксперты рекомендуют проверять документацию не только на наличие подобных бумаг, но и на их подлинность.

Также необходимо все этапы заключения сделки проводить исключительно по закону - можно заниматься этим самостоятельно, но при отсутствии достаточного количества опыта лучше довериться грамотным нотариусам.

Чтобы продать жилье по переуступке при наличии непогашенной ипотеки, потребуется не просто согласие банка, но и тщательная проверка платежеспособности покупателя, иначе может быть выдан отказ. В случае положительного исхода дела заключается новый договор об ипотечном кредитовании.

Квартира по переуступке может означать и то, что за прежним владельцем имеется долг по ней, выплатить который он не имеет возможности. В таком случае покупка квартиры сопровождается передачей и права требования, и обременения.

Важно знать

Процесс продажи жилья по переуступке - не быстро дело:

1. Поиск покупателя;

2. Получение разрешения от застройщика на передачу права требования;

3. Согласие банка (при наличии ипотеки);

4. Сбор документов;

5. Выписка из ЕГРП;

6. Заключение договора по переуступке;

7. Оплата госпошлины (2 тыс. руб.);

8. Регистрация договора в Росреестре.

Список документов:

Паспорта участников сделки;

Справка о полной/частичной оплате стоимости жилья;

Согласие застройщика, банка;

Согласие супруга, органов опеки;

Проч.

Продажа квартиры по переуступке облагается налогом - 13% от общей стоимости квартиры, что прописано в НК РФ, ст.208. Для снижения этой цены предварительно получается налоговый вычет (только для налогоплательщиков РФ).

Фото: estateliga.ru

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