Стоит ли покупать недвижимость в США

Актуальная статистика показывает, что около 40% американцев не имеет собственной недвижимости и этот процент продолжает расти. Данная тенденция наблюдается с 1965 года. Для многих американцев данный стиль жизни является наиболее предпочтительным, однако однозначного ответа на вопрос: "Что лучше - аренда или собственное жилье?" дать нельзя.
Плюсы аренды
Мобильность. Покупка собственного жилья привязывает человека к определенному месту и заставляет мириться со всеми его плюсами и минусами. В случае аренды, сменить свою постоянную геолокацию не составит труда. Представьте, вы получили работу своей мечты в другом конце города и лишь долгая дорога с работы домой заставляет вас отказаться. Или вовсе, вы встретили свою вторую половинку, которая живет на другом конце страны, в таком случае, вы будете лишены бременем расстояния.
Разумеется, наличие собственного жилья не обязует вас жить в одном месте всю жизнь. Вы можете продать или же сдать в аренду старую квартиру и купить новую в нужном месте. Однако процедура купли-продажи жилья довольна сложная и не быстрая. К тому же, не обладая данными о состоянии рынка недвижимости и ценах, можно легко потерять большую сумму денег.
Вы перекладываете бытовые вопросы третьим лицам. Арендуя недвижимость в США, вы можете не беспокоиться о перегоревшей лампочке или сломавшемся телевизоре. Арендодатель (Landlord) обязан сам исправить все неудобства согласно договору аренды. К тому же, в обязанности арендодателя входит стрижка газонов и уборка снега. Избавление от таких рутинных и скучных делах является несомненным плюсом аренды.
Финансы. Рынок арендного жилья в США огромен. Здесь вы можете найти и небольшую студию за 500 долларов или огромный особняк с видом на океан, стоимостью в десятки тысяч долларов. В разные периоды жизни вы можете иметь различную заработную плату. Таким образом, вы всегда сможете найти недвижимость, которая бы соответствовала вашим запросам и финансовым положением.
В случае покупки жилья, вы на долгий срок скованны обязательствами. В случае если ваши доходы резко упадут и вы не сможете вносить плату на погашение кредита, то вы рискуете остаться без вложенных средств.
Плюсы собственной недвижимости
Инвестирование. Жилье в Америке по прежнему является популярным инструментом инвестирования. Ситуация с кредитными ставка в США разительно отличается от ситуации в России. Ставки на столько низки, что плата за кредит практически равна арендной платы. Таким образом, по истечению срока оплаты вы становитесь полноправным владельцем собственного жилья, которое можно будет продать или оставить в наследство детям.
Налоговые льготы. В зависимости от штата, при покупке собственного жилья прилагаются неплохие налоговые послабления.
Психологический фактор. Российский менталитет заставляет чувствовать себя неуверенно при отсутствии во владении собственной недвижимости. Не секрет, что любовь к собственному жилью сильнее, чем к арендуемому. Собственное жилье может стать отражением хозяина, который без ограничений может менять облик дома.
Фото: russiatousa. ru
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