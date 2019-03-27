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Автор Анна Смирнова

Недвижимость российских звезд: новый виток инвестиций

Недвижимость

Звезды российского шоу-бизнеса несколько лет назад начали массово избавляться от заокеанских домов и квартир, посчитав, что выгоднее вкладывать деньги в жилье, находящееся на родных просторах, да и добираться туда гораздо удобнее и быстрее.

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Например, решил избавиться от большого дома в два этажа в Таиланде Григорий Лепс. 

Его дом в Пхукете, где любила отдыхать семья артиста, все чаще пустовал, а налоги на его содержание возрастали. В итоге Лепс принял решение продать дом.

Правда, за первоначальную цену в 2 миллиона долларов дом не купили и лишь после того, как стоимость его была снижена на 400 000 долларов, особняк получил новых хозяев.

Ирина Аллегрова также избавилась от квартиры в Майями, которая оценивалась не менее чем в 130 миллионов рублей.

Впрочем, артистка не долго оставалась без недвижимости за границей и вскоре приобрела дом в итальянской провинции Тоскане, где звезда смогла «уйти в тень» от поклонников и даже подкармливать итальянских кошек.

А вот знаменитый «Николай Петрович Воронин», он же актер Борис Клюев, решил продать квартиру в Италии, поскольку, как признался актер, «все тяжелее стало туда добираться», к тому же он недавно купил жилье в крымском Гурзуфе.

Избавился от «импортной» недвижимости в Дубаи и Борис Моисеев: у него были громадные апартаменты в самом высоком небоскребе мира «Бурдж-Халифа».

По его словам, на такой шаг его подтолкнула любимая женщина, которая решила, что содержать такие хоромы, ради того, чтобы проводить в них несколько дней в году - глупо.

В итоге деньги от продажи Борис вложил в бизнес, открыв школу танцев в Майями.

Впрочем, российские звезды кино и шоу-бизнеса, тем не менее, стараются «вить гнездышки» все равно подальше от Белокаменной, облюбовав Московскую область.

Одним из самых популярных направлений стало Новорижское шоссе, которое сейчас уже называют не иначе как «самое дорогое в стране». 

В его районе выросли целые элитные поселки, в которых живут такие звезды как Мария Аронова, Дмитрий Нагиев, Юлия Ковальчук и другие.

Цены там, конечно, не как в Майями, но, тем не менее: дом в 190 квадратов на Новорижском шоссе обойдется почти в 30 миллионов рублей.

Неподалеку поселились Стас Михайлов и Ани Лорак, обосновавшись в «Агаларов Эстейт».

К слову,  чтобы там приобрести жилье, придется расстаться с более чем 90 миллионами рублей.

Еще один элитный комплекс «Подмосковной Венеции», именуемый как «Миллениум Парк», заселили Вера Брежнева и Константин Меладзе, а также актер и звезда «Камеди Клаб» Сергей Светлаков и Александр Балуев. «Средний особняк» там стоит около 50 миллионов рублей.

Советская элита шоу-бизнеса предпочитает быть в стороне от молодых звезд и облюбовала Николину Гору, где уже много лет селится интеллигенция.

Там имеют квадратные метры Василий Ливанов, Геннадий Хазанов, Александр Малинин, Эдвард Радзинский, Юрий Башмет и Любовь Успенская.

Стоимость домов на Николиной горе стартует от 230 миллионов рублей

Ну, и модная много лет Барвиха, где живут Аркадий Укупник, Александр Маршал, Дмитрий Маликов Игорь Николаев, Ева Польна и многие другие. Приобрести таун-хаус на Барвихе можно за сумму от 30 миллионов рублей.

Фото: style.news.am

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