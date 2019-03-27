Жилье в зданиях советской архитектуры стоит десятки миллионов

Московский архитектурный авангард всегда представлял большую ценность для знатоков. Сейчас он приобретает все большую популярность. Эти здания подвергались преобразованиям с 1940-х годов и до наших дней, их облик постоянно менялся.

Особенности перестройки объектов

Перестройка коснулась большинства столичных конструктивистских и авангардистских архитектурных объектов. Практически во всех зданиях сохранилось их начальное назначение, произошли лишь незначительные изменения в соответствии с современными нормативными документами к жилым, административным и зрелищным объектам.

Облик строений общественного назначения претерпел первые изменения в послевоенное время, "подстроившись" под требования "сталинского" стиля. Следующий этап преобразований произошел в 1960–1970-х годах в административных объектах в соответствии с духом времени. Таким образом, практически в каждом здании авангардного периода появилось современное остекление, захватившее открытые галереи и большие площади. В итоге нарушилось первоначальное зрительное восприятие строений.

К авангардным объектам относятся: Московский планетарий, ДК Зуева, здание "Известий", клуб "Каучук", павильон "Самолет" строительной выставки на Фрунзенской набережной и многие другие. Что касается жилых домов, то в них по-прежнему обитают люди. Так, дом-коммуну на улице Орджоникидзе превратили в общежитие для студентов

В то время архитекторы руководствовались принципом обусловленности назначения здания. Они проектировали объект "изнутри — наружу", чтобы достичь полного удобства для пользователей.

Этапы реконструкции

Перестройка зданий авангарда в 40-60-е и 80-90 годы носила различный характер. В первый период стремились увеличить размеры помещений, зачастую без соответствующего проекта. В то время "перекроили" первый этаж здания Наркомфина, добавили пристройки к офису "Известий", к зданию Центросоюза.

К примеру, нижние этажи "Известий" подвергли изменениям, чтобы добавить отдельные входы в рестораны с Пушкинской площади. Фасады домов были отделаны терразитовой и другой штукатуркой, их неоднократно покрывали краской, чтобы легче было за ними ухаживать. В доме Наркомфина наливные полы покрыли паркетом "елочкой".

До недавних пор большинство домов эпохи авангарда недооценивались. Москва активно развивалась, а об этих зданиях забыли и не принимали во внимание при новом строительстве. Так, в 1980 году достроили новый редакционный корпус, заслонив боковой фасад "Известий", и объект из кубического превратился в визуально плоский. Некоторые строения той эпохи "потерялись" внутри новых современных кварталов.

Стоимость авангардного жилья

Сохранившиеся здания авангарда сейчас, в основном, находятся в районах, которые считаются элитными. Многие потенциальные владельцы жилья в центре Москвы предпочитают приобретать квартиры в объектах с интересной историей и планировкой.

По сведениям риелторов, сейчас крайне мало предложений о продаже недвижимости в памятниках архитектуры 1920-30-х годов. Исключение составляет "Дом на набережной" (Первый дом Советов, дом Совнаркома и ЦИК, улица Серафимовича, 2, 1927-1931 г. г.).

Что касается стоимости отдельной жилплощади в таких зданиях, то за двухкомнатную квартиру с габаритами 61 кв. м. просят 36 миллионов рублей. В здании Госстраха (Малая Бронная 21/13, строение 1) можно приобрести небольшую "трешку" с габаритами 49 кв. м. по цене 20,5 миллионов. В доме-коммуне на Гоголевском бульваре, 8 маленькая "двушка" с габаритами 37 кв. м. обойдется в 23,5 миллиона. В доме артистов МХАТ (Брюсов переулок, 17) четырехкомнатное жилье с габаритами 120 кв. м. продается за 90 миллионов рублей.

Фото: restate. ru

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