Можно ли строить многоквартирные дома на участках для ИЖС?

Индивидуальное жилищное строительство - это постройка частного дома этажностью не больше 3-х этажей на отведенном для таких целей земельном участке. Площадь жилого дома не должна превышать 1,5 тыс. квадратных метров. Такой дом не делится на самостоятельные объекты недвижимости. Находятся недобросовестные застройщики, которые строят на подобных участках многоквартирные дома. Законно ли это?

Все земли разделяются на категории. Каждый земельный участок имеет свой вид разрешенного использования. Пользоваться участками с одним видом использования для каких-то других целей не разрешается. Бывают такие виды разрешенного использования как сельскохозяйственное использование, жилая застройка, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, общественное управление, обеспечение научной деятельности, предпринимательство, обслуживание автомобильного транспорта и многие другие.

Многоквартирный дом предполагает наличие нескольких квартир, из которых можно выйти непосредственно на прилегающий к дому участок, либо в помещения общего пользования.

Теоретически можно построить многоквартирный дом на участке для ИЖС. Для этого нужно лишь изменить вид разрешенного использования участка, иначе застройщик нарушит требования законодательства. С целью постройки многоквартирного дома лучше выбирать землю в пределах населенного пункта. На месте проводится топографическая съемка, выясняется рельеф местности и его характеристики. Следует определить точные размеры предполагаемого к строительству здания, провести инженерно-геологические изыскания, определить состав грунта.

Участки для ИЖС представляют собой особенную категорию земель, отличающуюся от тех же садовых товариществ и сельскохозяйственных угодий. К использованию участков для ИЖС требований предъявляется больше, так как подобные участки являются самыми востребованными у населения. Следовательно, при самовольной постройке многоквартирного здания на участке для ИЖС действия застройщика будут расценены как незаконные, и ему придется нести за них ответственность. Если выяснится, что построенный жилой дом является многоквартирным, и это найдет отражение в решении суда - этот дом подлежит сносу за счет собственника.

При постройке любого здания следует помнить, что участками нужно пользоваться по их прямому назначению.

Если все же удалось построить многоквартирный дом на земельном участке для ИЖС, маловероятно, что застройщику удастся надлежащим образом оформить все необходимые документы. А без оформленных документов невозможно будет сдать дом в эксплуатацию.

Фото: bel.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Понятие и значение ИЖС

Смена статуса участка: из СНТ в ИЖС без проблем

Строим дом: как определить границы земельного участка под ИЖС