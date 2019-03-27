Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением: в чем разница?

Почти каждый из нас желает иметь собственную жилплощадь. Что делать, если на её приобретение нужно много лет копить, либо ввязываться в долговременную ипотеку, а на богатое наследство надеяться не приходится? Заключить рентный договор.

Договор ренты - сделка, подразумевающая возмездную передачу собственником (получателем ренты) недвижимого имущества (например, квартиры) в собственность плательщику ренты. Плательщик в свою очередь обязуется выплачивать получателю регулярные рентные платежи, постепенно возмещая стоимость полученного имущества.

Попытаемся понять, чем отличается бессрочная рента от договора пожизненного содержания с иждивением.

Бессрочная рента

1) носит бессрочный характер;

2) получатель - физическое лицо или некоммерческая организация;

3) возможен выкуп ренты плательщиком;

4) после смерти получателя плательщик продолжает платить ренту его правопреемникам;

5) если имущество передавалось безвозмездно, то риск его случайной гибели несет плательщик. Если за деньги - плательщик вправе предъявлять требования об изменении условий обязательства или же прекращения выплаты ренты;

6) бессрочная рента подразумевает платежи в денежной форме. Но в качестве платежей могут выступать услуги или работы. Просто необходимо осуществить их денежную оценку.

Договор пожизненного содержания с иждивением

1) заключается на срок жизни получателя;

2) получатель - только физическое лицо;

3) только получатель вправе требовать выкупа ренты, если:

имущество перешло в общую долевую собственность;

плательщик больше года не выплачивает рентные платежи (если договором не установлен иной срок);

плательщик признан банкротом и является неплатёжеспособным, или имеются доказательства того, что рента не будет выплачена надлежащим образом.

4) обязательства прекращаются со смертью получателя;

5) в случае случайной гибели или повреждения имущества плательщик продолжает выплачивать ренту;

6) договор кроме обеспечения жильём получателя может предусматривать обеспечение его одеждой, продуктами, лекарственными препаратами, стирку, уборку, приготовление пищи, выгул домашних питомцев. Периодичность оказания подобных услуг получателю можно отразить в договоре. Оказывая такие услуги получателю, не нужно забывать брать с него расписки о том, какие продукты питания и медицинские препараты приобретены, можно вести журнал поддержания жилища в надлежащем состоянии и отмечать, когда проведена очередная уборка. Если вдруг пришлось проводить ремонтные работы, имеет смысл сохранять чеки на купленные стройматериалы.

Договор ренты должен быть заключен в письменной форме, обязательно подписан обеими сторонами и нотариально заверен. Кроме того, переход права собственности на передаваемое по договору ренты недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.

Фото: realty.ria.ru

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