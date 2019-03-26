Можно ли отказаться от переселения из аварийного жилья?

К сожалению, немало людей живет в условиях практически непригодных для жизни. В первую очередь это относится к тем, кто проживает в старых домах с износившимися коммуникациями, сгнившими перекрытиями, протекающими кровлями, отсутствием центрального отопления и просевшим от времени фундаментом.

Региональными властями формируются специальные межведомственные комиссии, которые признают такие дома аварийными, а людей, живущих в них, - подлежащих обязательному расселению. Расселению подлежат не только собственники квартир, но и жильцы, которые проживают в аварийном доме по договору социального найма. Все жильцы аварийного дома получают уведомление о том, что через установленный промежуток времени их дом будет снесен, а сами они переселятся в новые квартиры.

В случае если дом можно отремонтировать или подвергнуть реконструкции, его жители переселяются во временные квартиры на период проведения такой реконструкции или ремонтных работ. В случае сноса жилого дома и предоставления жильцам новых квартир необходимо принимать во внимание, что собственники квартир могут получить выкупную цену, зависящую от коммерческой стоимости недвижимости, а кроме того дополнительно оплачиваются их расходы на переезд. Не допускается предоставлять жилье, меньшее по площади, чем имеющееся.

Если жильцы признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и стоят в очереди на квартиру, площадь предоставляемой им новой квартиры может быть увеличена с учетом нормативов квадратных метров на каждого члена семьи. В первую очередь рассчитывать на новую жилплощадь могут граждане, которые не имеют в собственности других жилых помещений.

Если собственник проживает в другой квартире, то он не может рассчитывать на новую жилплощадь и получает лишь компенсацию. Новое жилье должно быть благоустроенным и иметь такое же количество комнат, как аварийное. Квартира должна располагаться в том же районе, где прежде проживал гражданин. Но случается такое, что предоставляемое новое жилье не устраивает жильца аварийного дома.

В таком случае гражданин вправе просто отказаться от переселения и получить выкупную цену за аварийную жилплощадь. Но зачастую владельцы квартир сталкиваются с тем, что муниципалитет устанавливает очень невысокую выкупную цену. Владельцы квартир могут обратиться в суд. Но до суда необходимо произвести независимую оценку аварийного имущества с целью установления его рыночной стоимости. В таком случае можно получить оптимальную выкупную цену.

Органы власти выкупят квартиру, а владелец за полученные средства сможет приобрести новое жилье. Отказаться от предоставляемого жилья можно и по причине того, что новое жилье расположено вдалеке от городской инфраструктуры или от местоположения прежнего жилья. Органы власти не любят получать отказы жильцов от переселения, и для ускорения расселения могут сами предложить вариант большей по площади квартиры в том же районе.

Права собственников квартир и нанимателей при отказе от предоставляемого жилья различаются. Если гражданин принял решение отказаться от предоставляемого жилья, нужно понять, выгодно ли это будет. Если гражданин жил в аварийном доме по договору социального найма, то жилплощадь будет предоставляться в соответствии с установленными нормами. Площадь новой квартиры не может быть меньше предыдущей. Кроме того, если наниматель состоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, он может получить субсидию на приобретение нового жилья в собственность.

Фото: realty.pravda.ru

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