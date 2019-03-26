Дуплексы и таунхаусы - разбираемся в новых видах жилья

Прошли те времена, когда на слуху в сфере недвижимости были только стандартные коттеджи и привычные квартиры. Теперь разнообразие куда больше - дуплексы, таунхаусы, триплексы, полудуплексы - в чем между ними разница?

Названия эти могут напугать неискушенного человека только в том случае, если он сосем не знаком с английским языком. Все они заимствованы в русскую реальность за неимением понятия, их обозначающего, в нашей родной речи.

Таунхаус - сочетание городского и загородного жилья, представляющего дома, состоящие из 2-х и 3-хэтажных квартир, между которыми имеются общие с соседями стены, но каждая - свой личный вход. Типичный тип застройки американских городов, в Россию он пришел всего полтора десятилетия назад, когда россияне стали понимать ценность проживания в ближайшем пригороде с комфортом городской жизни, или в черте города, но в собственном доме. Очень популярны у обеспеченных жителей РФ.

Дуплекс - коттедж на две семьи, которые живут автономно дуг от друга, но на разных этажах. Типичное жилье для США, в России практически заменено таунхаусами, которые часто строят не на 4-5 семей, а всего на 2 входа. Эксперты сомневаются, что дуплексу удастся завоевать популярность у русских покупателей недвижимости, если речь не идет об одной семье, которая готова выделить один из этажей для самостоятельной жизни взрослых детей.

Триплекс - это аналогичный дуплексу дом, поделенный на три идентичные секции, тогда как придомовая территория является общей для всех владельцев. Планировки в них идентичны, есть отдельный вход, а вот владельцем его может быть только один собственник. Эксперты видят в таких домах потенциал, если сдавать жилье в аренду, но в России такой вариант считается элитным, так что с большой долей вероятности покупатели предпочтут приобрести себе жилье в дуплексе или отдельном коттедже, но не в триплексе.

Форплекс - жилье, аналогичное триплексу, но разделенное уже на четыре равнозначные части. Таким образом, это дом, где есть четыре автономные друг от друга квартиры, а придомовой территорией могут с равными правами пользоваться все жильцы. В отличие от таунхауса, где квартиры могут меть несколько этажей и стоить недешево, в форплексах обычно строят квартиры эконом-класса, позволить которые может себе и средний класс. При этом дом расположен за городом, благодаря чему жильцы получают возможность проживать вне городской суеты, имея всего три семьи в качестве соседей.

Мобильный дом - по сути, трейлер, или дом на колесах. На западе он является или образцом богатого образа жизни, если используется только на время отпуска для поездки на природу, или же, напротив, примером крайней бедности. В таких странах, как Великобритания, есть целые стоянки мобильных домов, снятых с колес, которые сдаются в качестве недорогого жилья и считаются малопривлекательными. В России же позволить себе покупку, содержание, оплату стоянки и ежегодного обслуживая трейлера могут единицы, и распространения такой вид недвижимости не получил.

Есть миф, что купить себе квартиру в таунхаусе может только по-настоящему богатый человек. На деле же такое жилье стоит часто в разы меньше городской квартиры, но нужно сразу заложить в будущие расходы наличие автомобиля, проезд в город для работы и посещения школы, содержание придомовой территории и капитальный ремонт. Однако любители загородной жизни считают, что это того стоит.

Фото: businessman.ru

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