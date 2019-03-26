Понятие и значение ИЖС

В РФ очень актуальным всегда был и остается вопрос жилья. И в нашей стране все больше разрабатываются и вступают в действие разные программы помощи гражданам в решении данного вопроса.
И люди в некоторых случаях хотят не купить квартиру, а построить дом для своей семьи. В такой ситуации возникает вполне естественный вопрос об индивидуальном жилищном строительстве. Так что же такое ИЖС?
Варианты получения участка
Для того, чтобы построить дом, сперва нужно обзавестись земельным участком.
Это можно сделать несколькими способами:
Под ИЖС людям выделяются земли из собственности государства или муниципалитета.
Участок на безвозмездной основе
Категории граждан, которые могут претендовать на получение земли на безвозмездной основе:
Помимо этого, на основании действующего законодательства, можно выделить еще несколько категорий граждан, которые могут претендовать на получение земли бесплатно:
Слово закона
Индивидуальное жилищное строительство - это определенная форма использования земли, подразумевающая строительство на ней домов для населения.
Такие земли выделяются под частную собственность или на правах длительной аренды. На такой земле дом строится за счет личных средств людей. По закону можно на такой земле возводить дом высотой не больше трех этажей.
Земля под ИЖС для граждан может выделяться государством в СНТ, кооперативах или дачных участках. Однако стоит иметь в виду, что правовое регулирование у каждой категории земель разное.
Земельный Кодекс является основополагающим нормативным документом, который регулирует право пользования земельным участком, регистрацию собственности и строительство.
Какие объекты относятся к ИЖС?
К объектам индивидуального жилищного строительства относятся следующие постройки:
Фото: regnum.ru
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