Понятие и значение ИЖС

В РФ очень актуальным всегда был и остается вопрос жилья. И в нашей стране все больше разрабатываются и вступают в действие разные программы помощи гражданам в решении данного вопроса.

И люди в некоторых случаях хотят не купить квартиру, а построить дом для своей семьи. В такой ситуации возникает вполне естественный вопрос об индивидуальном жилищном строительстве. Так что же такое ИЖС?

Варианты получения участка

Для того, чтобы построить дом, сперва нужно обзавестись земельным участком.

Это можно сделать несколькими способами:

Приобрести за собственные сбережения;

Получить бесплатно. Некоторые льготные категории граждан могут претендовать на получение земли от государства на безвозмездной основе;

Оформить аренду на долгий период времени.

Под ИЖС людям выделяются земли из собственности государства или муниципалитета.

Участок на безвозмездной основе

Категории граждан, которые могут претендовать на получение земли на безвозмездной основе:

Семьи, имеющие статус многодетных;

Лица, у которых есть звание Героя России или Советского Союза;

Лица, у которых есть звание Героя Соцтруда;

Кавалеры ордена Славы (полные);

Помимо этого, на основании действующего законодательства, можно выделить еще несколько категорий граждан, которые могут претендовать на получение земли бесплатно:

Молодые граждане, получившие высшее, среднее или начальное профессиональное образование. При этом, они работают в таких значимых для общества областях, как медицина, образование, спорт, культура, социальное обеспечение и обслуживание. Еще один важный нюанс: трудовой договор с такими специалистами должен быть подписан на срок не менее 5-и лет или на неопределенный период;

Лица, осуществляющие трудовую деятельность в секторе сельского хозяйства, и планирующие трудится по данному направлению не менее пяти лет;

Граждане, которые заключили брак и каждый из супруг не достиг возраста 35 лет (молодые семьи);

Военнослужащие-контрактники, причем срок контракта не должен быть меньше 10 лет;

Семьи, на иждивении которых находится ребенок-инвалид;

Сотрудники правоохранительных органов РФ;

Сироты и дети, которые остались без попечения родителей;

Люди, страдающие от тяжелых хронических заболеваний и потерявшие жилье из-за некоторых непредвиденных обстоятельств - техногенные или природные катастрофы.

Слово закона

Индивидуальное жилищное строительство - это определенная форма использования земли, подразумевающая строительство на ней домов для населения.

Такие земли выделяются под частную собственность или на правах длительной аренды. На такой земле дом строится за счет личных средств людей. По закону можно на такой земле возводить дом высотой не больше трех этажей.

Земля под ИЖС для граждан может выделяться государством в СНТ, кооперативах или дачных участках. Однако стоит иметь в виду, что правовое регулирование у каждой категории земель разное.

Земельный Кодекс является основополагающим нормативным документом, который регулирует право пользования земельным участком, регистрацию собственности и строительство.

Какие объекты относятся к ИЖС?

К объектам индивидуального жилищного строительства относятся следующие постройки:

Дом для проживания одной семьи, высотой не больше 3-х этажей;

Пристройки к такому дому;

Надстройки над жилим домом;

Мансардные этажи;

Иные постройки на земельном участке.

Фото: regnum.ru

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