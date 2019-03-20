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Автор Дарья Сергейчик

Как во дворце: интересные факты о покупке недвижимости во Франции

Недвижимость

Картина «Живущая во французском замке», который выглядит так, будто выскочил из сказки. Во Франции насчитывается около 40 000 замков, охватывающих все типы стилей. Вы также можете совместить жизнь с работой, инвестируя в замок, который можно использовать в качестве туристического бизнеса, например, B & B. 

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Французы потребляют 11,2 миллиарда бокалов вина каждый год - отличная новость для владельцев виноградников! Виноградники можно использовать сезонно, пока вы находитесь в отпуске или круглый год, если вы планируете переезжать на постоянное жительство. Вид виноградников может варьироваться от небольших каменных домов до раскидистых фермерских домов.

Во Франции проживает 157 000 граждан Великобритании, что является вторым по величине показателем в Европе. Непосредственная близость с Францией является большим преимуществом для жителей Великобритании, как и разнообразие доступных объектов недвижимости, от лыжных шале в горах до роскошных апартаментов в Париже и приморских домов на Французской Ривьере.

Франция, с 82 миллионами посетителей в год, является самым популярным туристическим направлением в мире. Некоторые из самых популярных районов Франции включают Канны с их гламурным стилем жизни и VIP-мероприятиями; Парижский мир, высокая мода и лучшая гастрономия; и Прованс, расположенный недалеко от Италии, с уникальными деревнями и видами на сельскую местность.

При покупке недвижимости во Франции покупателям предоставляется 10-дневный период «охлаждения», в течение которого они могут выйти из сделки без штрафа - они даже не потеряют свой депозит. После того, как вы подписали соглашение, ваш нотариус объяснит условия этого периода, а также ваш срок для внесения изменений.

Процесс передачи собственности занимает около трех месяцев и осуществляется нотариусом. Обратите внимание, что наряду с имущественными и агентскими сборами вам необходимо быть готовым к перечислению сборов, которые обычно составляют от 7 до 8 процентов.

Франция имеет 3427 км береговой линии, что примерно равно расстоянию от Парижа до Луксора, Египет. Есть много вариантов, если вы хотите жить у моря! Например, многие виллы и апартаменты Французской Ривьеры имеют вид на море и частный вход на пляж.

Во Франции ведется непринужденный образ жизни: обед часто длится два часа, а магазины и правительственные здания (кроме крупных) регулярно закрываются с 12:00 до 14:00.

Франция является одной из крупнейших винодельческих стран в мире. В среднем Франция производит более 6 миллионов бутылок вина в год. Треть всего французского вина экспортируется и стоит более 10 миллиардов евро в год. Больше хороших новостей для владельцев виноградников, особенно в Бордо, Кассисе, Провансе, Долине Роны или Сент-Эмильоне.

Марсель, второй по величине город Франции, также является самым солнечным городом страны с 2801 часами (или 264 днями) солнечного света в году. Есть ли лучшее место для начала поиска недвижимости?

Фото: dom-international.ru

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