Кто такой риэлтор

Риэлторы - это те люди, которые служат буфером между арендатором и владельцем недвижимости. Он обычно нанимается инвестором, у которого есть недвижимость, которую он или она хочет сдать в аренду, но не желает тратить время на поиск и общение с арендаторами, сбор арендной платы и особенно рассмотрение жалоб от арендаторов. Это в основном те услуги, которые владельцы недвижимости ожидают от экспертов по управлению недвижимостью.

Что конкретно делает риэлтор?

Риэлтор - это лицо, которому платят за управление или надзор за коммерческой или жилой арендуемой собственностью. Как правило, риэлтор - это тот, кто находит и проверяет потенциальных арендаторов, собирает плату с арендаторов, обрабатывает выселения и даже организует ремонт арендуемой недвижимости. В большинстве случаев они также являются профессионалами в сфере недвижимости.

Как производятся платежи?

В тех случаях, когда риэлтор является профессиональным агентом по недвижимости, он, как правило, подчиняется брокеру. Что касается полученной арендной платы, арендаторы могут либо выплачивать оплату непосредственно владельцу собственности, либо могут также вносить деньги на целевой счет брокера. Трастовый счет - это определенный банковский счет, открытый брокером. Деньги на этом счете никогда не могут быть помещены на личные счета брокера. Все арендные платежи, гарантийные депозиты зачисляются на этот доверительный счет, с которого также перечисляются платежи управляющему имуществом, владельцу имущества, а также за любой ремонт имущества.

Какое соглашение существует между владельцем недвижимости и управляющим?

Владельцы недвижимости, которые хотят нанять риэлтора, обычно должны подписать договор на управление собственностью. Что касается платы за управление недвижимостью, она часто основывается на процентах от общей ежемесячной арендной платы. Риэлторы - это те, кто собирает чистые или страховые депозиты, которые он должен внести на целевой счет брокера. В случае поздней арендной платы в договоре аренды должно быть указано, кем они должны быть собраны. В случае, если арендуемое имущество продается в течение срока действия договора аренды, управляющий недвижимостью должен по-прежнему получать плату за недвижимость от собственника.

Какие типы риэлторов существуют?

Риэлтор может специализироваться как на жилой, так и на коммерческой недвижимости. Есть несколько других специальностей в таких категориях. Например, управляющие жилой недвижимостью могут сосредоточиться на сезонной или полной занятости. С другой стороны, риэлторы по коммерческой недвижимостью могут выбрать специализацию для определенного вида коммерческой недвижимости, включая торговые площади или склады.

Каким правилам должен следовать риэлтор?

Существуют федеральные правила жилья, а также правила в отношении государственной аренды, которые должны соблюдаться риэлтор. Например, существуют федеральные законы о жилье, которые запрещают любую форму дискриминации по признаку расы, цвета кожи, религии, здоровья, национальности или пола съемщика. Некоторые государственные законы также особенно направлены на контроль максимального гарантийного депозита, который могут потребовать владельцы недвижимости. Выселение также должно осуществляться в соответствии с процедурами, установленными законом.

Фото: news.ners.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Риэлторские услуги: навязчивый сервис или актуальная помощь?

Певец Шура стал жертвой черных риэлторов