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Автор Мария Иванова

Самые удивительные здания правительств

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Здания правительств - то, что привлекает внимание в любом городе, ведь это не только показатель роскоши самого города и государства, но и предмет рассуждений: раз уж у них такое здание правительства, значит... В общем - можно многое сказать по сооружению, в котором заседают народные избранники, короли и так далее. Давайте посмотрим не на самые роскошные, а на самые поразительные с точки зрения архитектуры здания

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Начнем с необычного по меркам правительственных зданий сооружения, в котором располагается шотландский парламент. Его строили с 1999 по 2004 годы. В Эдинбурге построили нечто, что навевает какие-то романтические мысли, в пейзаж скал списали здание из очень разных форм. Архитектор с богатой фантазией - Энрик Миральес. Он, увы, не увидел, что получилось из его идеи, так как умер через год после того, как все началось. Место, где заседают парламентарии покрыто крышей из ламинированного дуба и нержавеющей стали, а еще в этом зале поразительной красоты панорамные окна, в общем - выглядит более чем современно на фоне старинного города. Вид завораживающий.

Теперь перейдем к зданию, которое знакомо всем еще со школьной скамьи - здание Рейхстага, это правительство Германии, как вы поняли. Архитектор - Пауль Валлот, он сделал нечто в стиле необарокко, открытие здания состоялось в 1894 году. В период 1919-1933 в помещении заседал главный управленческий орган Веймарской республики. В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, здание пережило пожар.

После взятия Рейхстага советскими воинами оно долго находилось в разрушенном состоянии, восстановить его удалось лишь в 1960-ых. Так вот, парламент Германии стал проводить свои заседания в Рейхстаге уже в 1990-ые годы. Для тех, кто прибывает сюда на экскурсии, есть проходы по верху здания - прямо в куполе из стекла. Оттуда граждане могут посмотреть на макушки тех, кого выбрали в свои представители.

Не менее интересен Дом парламента Финляндии. Это постройка 1926-1931 годов. Она представляет собой типичный образец демократичного здания. Это неспроста, Финляндия - одно из самых демократичных государств, как и все страны Скандинавии, впрочем. Об этом как раз говорит и здание парламента.

Проект принадлежит Юхану Сигфриду Сирену, он пошел по опасной дороге классического стиля и выиграл. Что касается отделки - использовались относительно простые материалы - калволский и светло-красный гранит, все это сделало здание несколько настораживающим. В какой-то степени здание ассоциируется еще и с независимостью, которую страна получила от России в 1917 году. Есть при всей этой серьезности и яркое, радостное пятно - необычное кафе. Оно выполнено в разноцветных тонах.

Фото: de.wikipedia.org

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