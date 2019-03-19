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Автор Мария Иванова

Самые дорогие храмы в мире: обзор и стоимость

Недвижимость

Всем понято, что храмы, соборы и мечети представляют ценность духовную и культурную, но глядя на величественные постройки так или иначе в голове появляется вопрос: в какую сумму обошлось строительство этого великолепия? На этот вопрос мы сейчас и ответим, рассмотрев самые дорогостоящие религиозные постройки в мире

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Открывает список Храм Тирумалы Венкатешвары, как видно из названия, расположено здание в Индии. Это здание самое роскошное из всех индуистских храмов и одно из самых дорогих среди религиозных строений в мире. Начнем с того, что точной оценки у памятника нет, но есть примерная - сотни миллионов долларов ушло только на золото. Можете себе представить, в какую сумму вылилось строительство архитектурного шедевра. Это реально шедевр, учитывая то, что в здании огромное количество драгоценных камней. Одна новость стала причиной того, чтобы задуматься о подсчете - управляющий сообщил, что храм может положить в банк 5,5 тонн золота.

Одни только паломники каждый год приносят в храм около 100 килограммов драгоценного металла, а еще серебра более чем 120 килограммов ежегодно. Так вот, в 2013 году американец пожертвовал в храм 2,3 миллиона долларов. На благоустройство хватает с головой, как вы понимаете. Имя этого щедрого человека - Рамалинга Раджу.

А вот строительство более скромного с виду храма в США - церкви First Baptist Dallas обошлось в сумму 123 миллиона долларов. Зал для богослужений рассчитан на 3 тысячи мест, вы только представьте себе масштаб. Все здания этого религиозного комплекса, а это именно комплекс, созданы архитекторами с использованием технологий энергосбережения, так, строение минимально загрязняет окружающую среду и подает хороший пример остальным.

Еще стоит сказать о Церкви Сан Рок в Португалии. Расположена она в Лиссабоне, а на ее строительство пустили самые ценные породы дерева, мрамора и слоновую кость. Капелла сооружена из бразильского золота, там же применили амазонскую древесину и серебро, но и это еще не все - среди материалов для строительства - агат, аметист, лазурит. Подсчитать все это нереально. Интересно, что снаружи ничто не подсказывает нам о роскоши внутри. Это очень дорогой храм, но он не кричит о своей роскоши.

В Испании тоже есть религиозная постройка, которая просто обязана появиться в этом списке, речь о Храме Святого Семейства, вы все знаете и много раз видели Саграду Фамилия. Туристов здесь столько, что редко можно сфотографировать здание без кого-нибудь на фоне. Оно буквально оккупировано. Строили легендарную Саграду долго, строят до сих пор, что уж. Началось все в 1882 году, а завершить все работы архитекторы планируют лишь в 2026 году. Все, что делается в храме - на деньги верующих - пожертвования. Конечно, храм немало зарабатывает на туристах, немало - это около 10 миллионов евро ежегодно, можно себе представить, во сколько обходится его строительство. Так вот, речь о сотнях миллионов евро.

Фото: ok.ru

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