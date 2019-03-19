Лютеранская церковь в Исландии: магическая красота

Исландия - страна с удивительным колоритом, поразительными пейзажами, это место не похоже ни на одно другое на Земле. А еще Исландия способная очаровать архитектурой, пример тому - собор Хатльгримскиркья. Сложное название выговорить практически невозможно, да и не стоит пробовать - просто наслаждайтесь. Это поистине магическое место, один только внешний вид собора способен пробудить какие-то небывалые ранее чувства.
Построили чудо Исландии в 74 году, это двадцатый век, но объединяет в себе задание несколько столетий, потому что назван собор в честь Хатльгримура Петурссона, а он жил в 17-ом веке. Еще собор объединяет культуры, так, на территории храма есть памятник из США, речь об образе Лейфура Эриксона, этот человек считается первооткрывателем Америки, и страна подарила Исландии скульптуру, когда Альтингу исполнилась тысяча лет. Альтинг - парламент Исландии, это для тех, кто еще не знаком с самым старым в Европе парламентом.
Итак, вернемся к зданию, 75 метров - такая у собора колокольня, видно ее практически из любой точки города. Вообще есть много версий того, на что именно похоже здание собора - кто-то говорит, что оно смахивает на вулкан, по мнению других - это сталагмит, а некоторые вообще говорят о сходстве с башней Средиземья, как у Толкина.
Но кто бы что ни говорил, есть мнение ключевое - архитектора. Сам Гудйоун Самуэльсон рассказал, что по его задумке, собор символизирует извержение вулкана, такая идея пришла в голову профессионала еще в 40-ом году, он уже тогда думал над проектом. Чтобы все это стало реальностью потребовалось очень много времени, поэтому завершили строительство лишь в 80-ых, а осветили лютеранский храм только в 86-ом году.
А что внутри? А внутри все ничуть не хуже. Орган для собора создавал Йоханес Клайс, музыку называют невероятно чистой и красивой. Так вот, инструмент состоит из 5250 трубок, длиной он 15 метров, а вес достигает 25 тонн. Здесь не только архитектура и искусство, но и духовность, музыка, любовь - все это царит в воздухе собора. Оттого он и привлекает каждый год тысячи туристов. Можно сказать, что собор Хатльгримскиркья - сердце Исландии.
Шпиль возносится к небу и как бы намекает нам на то, как безгранична душа человека и как высоко нужно стремиться, чтобы достичь просветления и спокойствия. А спокойствие можно познать в здании собора Хатльгримскиркья. Так что, Исландия - не только природа, не только качественная жизнь в социальном плане, в стране есть множество удивительных архитектурных достопримечательностей, на которые стоит посмотреть.
Фото: mylove.ru
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