Как оформить в собственность дом на территории СНТ

Помимо обычных объектов жилой недвижимости, у многих людей имеются дачи, дома за городом и садовые участки. В некоторых случаях такие объекты достались по наследству, но многие не придают значения тому, как оформить в собственность такой объект. Но нужно иметь в виду, что это мероприятие нужно произвести в обязательном порядке. Если нет регистрационных документов, никакой роли не сыграет даже тот факт, что вы состояли в СНТ, так как объект имущества будет утрачен безвозвратно.

Процедура регистрации

На начальном этапе нужно произвести приватизацию земли, а потом приниматься за все остальное. После этого для получения права собственности на домик, постройку или землю, нужно произвести следующие манипуляции:

Предоставить и зарегистрировать документы на земельный участок;

После этого документы пройдут проверку и будут установлены права на объект недвижимости;

Затем будут внесены соответствующие записи в ЕГРП;

После этого подписываются новые правоустанавливающие документы и новые выдаются собственнику.

Стандартный пакет документов, который потребуется:

Паспорт;

Договор купли-продажи;

Свидетельство, подтверждающее право владения землей;

Кадастровый план и паспорт;

Квитанция об оплате госпошлины.

Процедура упрощенного типа

Имеется ряд условий, при которых процедуру оформления можно произвести намного быстрее:

Строение расположено на территории СНТ и относится к дачному типу;

Садовый дома и коттеджи находятся на земельном участке, который был предусмотрен под такую застройку;

Месторасположение земли в непосредственной близости к местам, которые считаются пригодными для подсобного хозяйства;

Определенный вид построек на территории СНТ, к примеру, бани, на которые не нужно разрешение.

Здание на территории СНТ: процедура оформления

Когда строение расположено на территории СНТ, нужно придерживаться общих правил оформления. Сперва нужно выяснить, не находится ли земельный участок в чей-то собственности, несмотря на то, что на нем стоит ваш дом. Если же иного собственника нет, нужно собрать необходимый пакет документов и обратиться в муниципалитет по месту нахождения СНТ.

После того как вопрос с регистрацией земли уже решен, можно приступать к вопросу оформления постройки на садовом участке. Нужно пройти кадастровый учет, здания и участка.

Следующий шаг - заказ кадастрового паспорта в многофункциональном центре или Росреестре. Для данной процедуры понадобится только паспорт и свидетельство на право собственности, которое было оформлено ранее. Процедура оформления паспорта займет несколько дней, после подачи заявления и уплаты соответствующего налога. Затем нужно подать в архитектурное бюро запрос на присвоение адреса жилому строению и его регистрацию. На эту процедуру тоже понадобится порядка месяца.

Также необходимо будет написать заявление в СНТ, где будут подробно указаны характеристики дома, в том числе материал стен, количество этажей и площадь. В том случае, когда приобретается дом в СНТ, процедуру перерегистрации все равно придется пройти.

Фото: izhevsk.ru

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