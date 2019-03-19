Как оформить в собственность дом на территории СНТ

Помимо обычных объектов жилой недвижимости, у многих людей имеются дачи, дома за городом и садовые участки. В некоторых случаях такие объекты достались по наследству, но многие не придают значения тому, как оформить в собственность такой объект. Но нужно иметь в виду, что это мероприятие нужно произвести в обязательном порядке. Если нет регистрационных документов, никакой роли не сыграет даже тот факт, что вы состояли в СНТ, так как объект имущества будет утрачен безвозвратно.
Процедура регистрации
На начальном этапе нужно произвести приватизацию земли, а потом приниматься за все остальное. После этого для получения права собственности на домик, постройку или землю, нужно произвести следующие манипуляции:
Стандартный пакет документов, который потребуется:
Процедура упрощенного типа
Имеется ряд условий, при которых процедуру оформления можно произвести намного быстрее:
Здание на территории СНТ: процедура оформления
Когда строение расположено на территории СНТ, нужно придерживаться общих правил оформления. Сперва нужно выяснить, не находится ли земельный участок в чей-то собственности, несмотря на то, что на нем стоит ваш дом. Если же иного собственника нет, нужно собрать необходимый пакет документов и обратиться в муниципалитет по месту нахождения СНТ.
После того как вопрос с регистрацией земли уже решен, можно приступать к вопросу оформления постройки на садовом участке. Нужно пройти кадастровый учет, здания и участка.
Следующий шаг - заказ кадастрового паспорта в многофункциональном центре или Росреестре. Для данной процедуры понадобится только паспорт и свидетельство на право собственности, которое было оформлено ранее. Процедура оформления паспорта займет несколько дней, после подачи заявления и уплаты соответствующего налога. Затем нужно подать в архитектурное бюро запрос на присвоение адреса жилому строению и его регистрацию. На эту процедуру тоже понадобится порядка месяца.
Также необходимо будет написать заявление в СНТ, где будут подробно указаны характеристики дома, в том числе материал стен, количество этажей и площадь. В том случае, когда приобретается дом в СНТ, процедуру перерегистрации все равно придется пройти.
Фото: izhevsk.ru
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