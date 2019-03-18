Занимательные истории о недвижимости

Долой скучные рассказы о такой суровой теме, пора немного развлечься. Какие истории или байки вы слышали? Предлагаю познакомиться с теми, которые знаю я.

1. В Фрайбурге существует - зеленый район. Суть такова, что в нем на законодательном уровне запрещено использовать автотранспорт и можно ходить пешком, либо ездить на велосипеде, скейтборде или самокате. По периметру «здорового уголка» расположены гаражи и парковки, как для местных, так и для гостей. Мотив появления «грин зоны» прост - это ухудшающаяся экологическая обстановка в городе.

2. Этому парню - Фухито Мория можно выдать премию «смекалка года» за нестандартное решение квартирного вопроса. История произошла в Токио, все знают что ситуация с жильем там печальная (а точнее невероятно дорогая) и герой нашей истории нашел брешь в законодательстве и купил 30 кв. м. на парковке. Специализирующаяся на постройке домов компания построила для него мини жилище за 500 000$ (это смешная сумма для токийцев).

3. Из необычных «профессиональных» статуй можно выделить екатеринбургскую статую риэлтору. Расположена она недалеко от такого агентства.

4. Горячие страсти рублевки. На окраине элитного поселка стоит небольшой «сарай» (так его называют "свои люди"), а рядом картофельное поле. Само строение не вписывается в «архитектуру» рублевки чем сильно раздражает своих «звездных» соседей. Его владельцам предлагали за него 5 000 000 $, но они упорно отказываются т.к. иначе негде будет хранить оборудование для сбора и выращивания картошки (которую они продают «здешним обитателям» в 10 раз дороже, чем в любом магазине).

5. Самая неудачная сделка или не надейтесь на старушек. Однажды французскому адвокату приглянулся домик 90 летней женщины (он думал, что долго ей не прожить) и решил заключить с ней сделку. Она должна была завещать всю территорию ему взамен на пожизненное обеспечение, сюрприз заключался в том, что этот "божий одуванчик" пережила своего «арендатора», и его вдове пришлось продолжить содержание иначе все деньги бы «улетели в трубу». Таким образом, они переплатили в 3-4 раза.

Фото: tripadvice.ru

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