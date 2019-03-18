Мировые факты о недвижимости

Если вы решите спросить у прохожих "что для вас недвижимость?", то велика вероятность услышать самые банальные ответы. Для большинства недвижимость ассоциируется со светлым домом у моря, бизнесом и машиной премиум класса. А что интересного можно узнать о "мечтах обывателя"?
1 факт. Вот предположите где самое дорогое жилье в мире? Первое что приходит в голову — Лондон, но при более детальном рассмотрении этого вопроса и "окунание" в гугл, окажется, что самая дорогая недвижимость в княжестве Монако, а именно в Монте-Карло. В этом замечательном княжестве за один квадратный метр придется выложить около 50 000 $, для сравнения в нашей прекрасной столице за тот же "квадрат" нужно будет отдать 20 000 $ (и Москва занимает 2 место в топе самых дорогих квартир). Дальше пошли такие города как: Токио, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Милан и Мумбаи.
2 факт. Раз уж мы заговорили о самых дорогих квартирах, то некрасиво будет упустить дешевые. Первое место принадлежит Таиланду и Египту. 2 место занимает Каир там за прекрасную виллу с бассейном и прочими радостями придется отдать 1 200 $. Не смотря на дешевизну жилья желающих его приобрести мало т. к. это не самые благополучные места (в большей степени там именно бедных).
3 факт. Самые предприимчивые и "далеко смотрящие" уже давно скупают участи на Луне и Марсе. Стоимость "квадрата" около 79$ и покупают их не напрасно, ведь кто знает, будут ли в будущем колонизированы планеты нашей солнечной системы.
4 факт. А что же на счет экологии? Как думаете, кто открывает "топ грязи"? И это не Россия, а Украина, далее следуют: Филиппины, Индия, Россия, Китай, США, Румыния. Критерии были такими: Экологический фактор, сколько детей умирает, наличие в воздухе "отравы", количество тяжелых заболеваний.
Фото: prian. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекорда
Наследники Владимира Этуша готовятся к борьбе за недвижимость
5 субъектов России с самой дорогой недвижимостью
Инвестиции в виски оказались выгоднее вложений в недвижимость — эксперты
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.