Мировые факты о недвижимости

Если вы решите спросить у прохожих "что для вас недвижимость?", то велика вероятность услышать самые банальные ответы. Для большинства недвижимость ассоциируется со светлым домом у моря, бизнесом и машиной премиум класса. А что интересного можно узнать о "мечтах обывателя"?

1 факт. Вот предположите где самое дорогое жилье в мире? Первое что приходит в голову — Лондон, но при более детальном рассмотрении этого вопроса и "окунание" в гугл, окажется, что самая дорогая недвижимость в княжестве Монако, а именно в Монте-Карло. В этом замечательном княжестве за один квадратный метр придется выложить около 50 000 $, для сравнения в нашей прекрасной столице за тот же "квадрат" нужно будет отдать 20 000 $ (и Москва занимает 2 место в топе самых дорогих квартир). Дальше пошли такие города как: Токио, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Милан и Мумбаи.

2 факт. Раз уж мы заговорили о самых дорогих квартирах, то некрасиво будет упустить дешевые. Первое место принадлежит Таиланду и Египту. 2 место занимает Каир там за прекрасную виллу с бассейном и прочими радостями придется отдать 1 200 $. Не смотря на дешевизну жилья желающих его приобрести мало т. к. это не самые благополучные места (в большей степени там именно бедных).

3 факт. Самые предприимчивые и "далеко смотрящие" уже давно скупают участи на Луне и Марсе. Стоимость "квадрата" около 79$ и покупают их не напрасно, ведь кто знает, будут ли в будущем колонизированы планеты нашей солнечной системы.

4 факт. А что же на счет экологии? Как думаете, кто открывает "топ грязи"? И это не Россия, а Украина, далее следуют: Филиппины, Индия, Россия, Китай, США, Румыния. Критерии были такими: Экологический фактор, сколько детей умирает, наличие в воздухе "отравы", количество тяжелых заболеваний.

Фото: prian. ru

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