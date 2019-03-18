Необходимые шаги при покупке жилья

Приобретение собственного жилья - очень ответственный процесс, в котором не бывает мелочей. Но очень часто, радость от того что наконец-то попался подходящий вариант, перевешивает рационализм, и покупатель может допустить ряд серьёзных ошибок, и вместо долгожданного новоселья решать кучу навалившихся проблем.
1. Чрезмерная эмоциональность при выборе жилья. Приобретение жилья как раз тот случай, когда выбирать нужно головой, а не сердцем. Не нужно соглашаться на первый попавшийся вариант или наоборот затягивать с выбором и стоит адекватно оценивать соотношение цены и состояния объекта.
2. Отказ от риэлтерских услуг. Чаще всего стоимость услуг риэлтора составляет около 5% от стоимости жилья. И многие потенциальные покупатели, желая сэкономить, решают отказаться от его услуг и попадают впросак. Ведь работа риэлтора в том и заключается, чтобы проверить подлинность всех документов и обращать внимание на те нюансы, которым неспециалист в данной сфере внимания не предаст.
3. Среда в квартире. Грибок и плесень в квартире в будущем могут стать источником многих серьёзных заболеваний. Поэтому стоит внимательно осмотреть пол и стены, особенно если жильё находится на первом или последнем этаже. Также стоит узнать не болел ли кто их жильцов инфекционными заболеваниями - это важно сделать если квартира приобретается вместе с мебелью. Все эти проблемы решаемы, но нужно быть готовым к тому, что это потребует дополнительного времени и возможно финансов.
4. Торг. Обычно в первоначальной цене квартиры уже заложены 5-10%, которые владелец может уступить, поэтому не стоит бояться предложить свою цену. Однако если цена изначально ниже рыночной, то не нужно усердствовать с торгом - можно потерять действительно выгодный вариант и переплатить за другой объект.
5. Юридическая история квартиры. Это довольно проблематично, так как формально покупатель не обладает таким правом. Нотариус проверяет всю историю квартиры, которая есть в реестре. Историю до появления реестра можно узнать только не совсем законными путями либо если у покупателя или риэлтора есть связи в БТИ.
6. Неправильная стоимость жилья в документах. При покупки жилья, покупатель должен уплатить всевозможные сборы и налоги (например, в пенсионный фонд), поэтому чтобы сократить расходы может указать заниженную стоимость имущества. Однако в случае судебных тяжб и признанию сделки недействительной покупателю будет возвращена только сумма, указанная в документах.
7. Дееспособность продавца. Если продавец является недееспособным, то его родственники легко смогут оспорить сделку. Поэтому нелишним будет потребовать справку о психическом здоровье продавца, в которой должно быть указано что он имеет право подписывать договора.
8. Приобретение жилья с прописанными в нём несовершеннолетними и не собственниками. В первом случае обязательно должно быть разрешение на выписку из квартиры опекунским советом, во втором - риэлтор должен проследить чтобы до момента заключения сделки из квартиры выписались все жильцы.
9. Разрешение второго супруга на продажу жилья. Даже если собственник у жилья один, но квартира приобреталась в браке, о продавец обязан предоставить нотариально заверенное разрешение на продажу от второго супруга. Исключение составляют, если право на жильё получено в результате наследования или приватизации.
10. Отсутствие обременений. Опытный нотариус обязан проверить, что предыдущий собственник жилья имеет право его продавать, дарить или завещать.
Фото: kp.ru
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