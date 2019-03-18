Схемы мошенничества при аренде жилья

Снять квартиру в нужном районе, с хорошими условиями и по оптимальной цене — задача не из лёгких. Очень часто фото жилья не соответствует действительности, а фраза "недалеко от метро" превращается в 40-минутную пешую прогулку. Однако есть схемы мошенничества, при которых съём квартиры помимо головной боли, может принести потерю финансов.

1. Плата за просмотр объекта. Позвонив по указанному в объявлении номеру, потенциальному арендатору предлагают подъехать в так называемый "офис". Там ему рассказывают о том, что платить комиссионные не нужно, однако придётся заплатить сумму за просмотр квартиры. Как правило, эта сумма значительно меньше комиссионных риэлтору, поэтому большинство с радостью соглашаются на это предложение в надежде сэкономить деньги. Однако, пообщавшись с "хозяином" и приехав к назначенному времени, оказывается, что там никто не ждёт, телефон "владельца" квартиры отключён, а "офис агентства недвижимости" неожиданно съехал.

2. Пересдача в аренду. Мошенники арендуют квартиру посуточно, подделывают документы, которые могут подтверждать их право владения, и заключают договора аренды одновременно с несколькими арендаторами. Таким образом обнаруживается, что у всех есть "договора аренды" и ключи от квартиры, а след мошенника уже и простыл. А самое обидное, что и претензии предъявить некому, так как настоящий хозяин квартиры не подозревал что происходит с его жильём.

3. Продажа номеров телефонов. Потенциальным арендаторам предлагается приобрести базу номеров телефонов, которой по словам продавцов пользуются все агентства недвижимости. Но получив на руки номера оказывается, что половина из них просто отключена, а по остальным горе-арендатора посылают просто куда подальше!

4. Сдача квартиры без документов. Все формальности улажены, но когда приходит время заключения договора, арендатору показывают либо копии правоустанавливающих документов на квартиру, так как оригиналы якобы в другом городе, либо просто паспорт с пропиской по данному адресу. Но в день заселения оказывается, что замки в квартире поменяны, телефоны "владельцев" отключены, а в полиции выясняется, что все предоставленные документы — подделка. К сожалению, в большинстве случаев, найти мошенников и вернуть деньги не удаётся.

Фото: sterium. com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Аренда или покупка: что лучше?