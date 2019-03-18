Самые роскошные дома знаменитостей

Яхты, дизайнерские наряды, машины - всё это давно сало показателями успешности и богатства. Для того чтобы подчеркнуть своё превосходство, богатые и знаменитые покупают дома, которые обычные обыватели не могут даже представить себе.

Джей Зи и Бейонсе

Самая богатая пара шоу-бизнеса долго искала недвижимость под стать себе. И они её нашли - роскошный особняк в Лос-Анджелесе площадью 3 тысячи квадратных километров с пуленепробиваемыми стёклами и современной охранной системой. В доме есть 4 бассейна, парная, сауна, гараж, 8 спален, студия звукозаписи, 11 ванных комнат, и огромная игровая комната для 3 детей пары. В доме есть несколько огромных гардеробных для всех нарядов Бейонсе и комната для хранения вина и сигар для Джей Зи.

Стас Михайлов

Любимец всех российских женщин неплохо на этой самой любви зарабатывает - он владеет шикарными особняками в Италии, Черногории квартирами в Москве и родном Сочи. Но в последнее время семья певца обосновалась в коттедже недалеко от Москвы. Перила для лестниц ковали русские кузнецы, лепниной занимались мастера из Италии. В детских комнатах использовались только натуральные материалы, а для своих родителей Стас и его супруга Инна выделили целый этаж, который оформлен более сдержанно чем все остальные помещения.

Эмин Агаларов

Певец и бизнесмен владеет большим количеством недвижимости по всему миру, но особой роскошью отличается дом в его родном Азербайджане. Артист сам проектировал свой дом и оформил его в классическом стиле. В доме есть тренажёрный зал, гараж на несколько автомобилей, хамам и бильярдная комната.

Джастин Бибер

Репутация Бибера идёт впереди него, поэтому кажется, что его дом больше должен напоминать плацдарм для бесконечных вечеринок, а не уютное семейное гнёздышко. Но похоже бунтарь остепенился - его дом в Калифорнии выполнен в классическом испанском стиле. Перед домом находится ухоженный газон с цветами, гараж, зона для барбекю и бассейн.

Опра Уинфри

Одна из самых богатых женщин в мире своё детство провела практически в нищете. Поэтому став зарабатывать миллионы, в первую очередь она их вложила в роскошную недвижимость. Один из её особняков расположен в Санта-Барбаре, в одном из самых дорогих районов Калифорнии. Вокруг дома находится сад, озеро с экзотическими рыбками. Внутри - 6 спален, 14 ванных комнат и роскошный камин.

Рианна

Дом барбадоской певицы в отличии от её вызывающего стиля в одежде отличается сдержанностью и лаконичностью. Её дом в Лос-Анджелесе за почти за 7 миллионов долларов оформлен в белых тонах, обставлен модной дизайнерской мебелью и украшен пушистыми коврами.

Григорий Лепс

Особняк одного из самых популярных российских певцов выполнен в тайском стиле и занимает площадь около 2 тысяч квадратных километров. Рядом с ним располагается продюсерский центр, в котором есть звукозаписывающая студия, мини-отель, столовая и зал для репетиций. Кстати, Лепс также является владельцем одной из самых дорогих вилл на острове Пхукет.

Криштиану Роналду

Когда Роналду играл в футбольном клубе «Реал Мадрид», то вместе со своей семьей он жил в роскошном особняке площадью почти 2 тысячи квадратных километров. Большое внимание дизайнеры уделили детским комнатам, ведь у футболиста 4 детей. Для старшего сына оборудовано мини футбольное поле, бассейн и тренажёрный зал.

Дженнифер Лопес

Знаменитая певица всегда отличалась завышенными требованиями - чего только стоят её райдеры для выступлений. Это отразилось и в интерьере её роскошного особняка, выполненного во французском стиле. Всё выполнено в белых тонах, в каждой комнате установлен камин, а для удобства жильцов в доме установлен лифт. На приусадебной территории расположился гараж, бассейн, патио и даже мотокорт!

Максим Галкин

Особняк знаменитого юмориста и Примадонны российской эстрады по самым скромным подсчётам обошёлся в 40 миллионов евро. В роскошном доме есть гостиная, каминная, кабинеты, а в спальню хозяев ведёт эксклюзивная лестница стоимостью около 100 тысяч евро. Над входом в особняк расположены фигуры гарпий и драконов.

Фото: eg.ru

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