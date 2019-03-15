Самые оригинальные здания в мире

Сейчас очень сложно удивить кого-либо обычными вещами. Необычная одежда, невероятная мебель, экзотические блюда призваны поразить окружающих и вызвать вздох удивления. Даже архитекторы перестали проектировать обычные здание, а создают строения которые могут легко стать декорациями к фантастическим фильмам.

Отель Tianzi (Китай)

Десятиэтажная гостиница представляет собой фигуры трёх старцев, которые в китайском учении фэн-шуй являются талисманами для привлечения долголетия, счастья и процветания - Шоу, Фу и Лу. Гостиница была построена в 2001 году и моментально попала в Книгу Рекордов Гиннесса. Высота здания больше 40 метров, войти в неё можно с двух сторон - справа и слева.

Танцующий дом (Чехия)

Глядя на это здание, можно подумать, что ещё чуть-чуть, и оно на самом деле начнёт зажигательно танцевать. Ещё более удивительно что в нём находится ни музей современного искусства, а офисы серьёзных компаний. Две цилиндрические башни являются главной достопримечательностью Праги, и в народе их называют «Фред и Джинджер» в честь голливудских звёзд Фреда Астера и Джинджер Роджерс.

Центральная библиотека (США)

Глядя на стену здания, в точь-точь повторяющего книжную полку нетрудно догадаться что за ней находиться. Примечательно, что местные жители Канзас - Сити (именно в этом городе находиться необычная библиотека) сами выбирали какие «книги» будут украшать фасад здания и таким образом туда попали «Ромео и Джульетта» Шекспира и «Властелин колец» Толкина.

Кубические дома (Нидерланды)

Глядя на эти дома, обычный обыватель видит кубики, но по задумки его творца Пита Блома, весь комплекс символизирует лес, а кубики - это деревья. В них располагается жилая зона, ванная комната, спальня и гостиная комната.

Дом-корзина (США)

В этом здании, напоминающим своим видом плетённую корзину, находятся не бабушкины пирожки, а офис строительной компании. Стоимость «корзины» составила 30 миллионов долларов, её площадь - 17 тысяч квадратных километров и занимает 7 этажей.

Гостиница Hang Nga (Вьетнам)

Многие называют эту гостиницу сумасшедшим домом, настолько причудливо оно выглядит. В ней нет ни одного окна правильной формы (квадрат или круг) и на каждом шагу встречаются причудливые изгибы и неожиданные архитектурные решения.

Идеальный дворец (Франция)

Это необычный проект создавался на протяжении 33-х лет и не группой талантливых архитекторов, а почтальоном Фердинаном Шевалем. Фасад дворца украшен фигурами различных паломников, божеств и храмов.

Кривой дом (Польша)

Этот дом был построен в 2003 году и глядя на него кажется, что он вот-вот растает и превратиться в лужу. Идейными вдохновителями для архитекторов, создававшими этот проект, стали работы художников Яна Шанцера и Пера Далберга.

Музей Дали (Испания)

То, что дизайнером этого музея был сам Сальвадор Дали, уже говорит о многом. По всему периметру здания установлены копии огромных яиц, которые Дали считал символом жизни. Музей функционирует с 1974 году и является обязательным местом для посещения всех туристов города Фигерас, в котором он расположен.

Лесная спираль (Германия)

Жилой комплекс занимает 12 этажей и включает более 100 квартир. На крыше комплекса расположен ресторан и сад с буками, клёнами и липами. Здание было спроектирован Фриденсрайхом Хундертвассером, архитектором из Австрии, который в своей работе использовал неправильные линии. Сам мастер, к сожалению, не смог увидеть результат своих трудов - он скончался за пару месяцев до открытия комплекса.

Фото: reports.travel.ru

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