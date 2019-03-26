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Автор Мария Малич

Недостатки типичных американских домов и квартир

Недвижимость

Все наслышаны о так называемой американской мечте - уютном доме за городом, с газоном и верандой. Но помимо очевидных достоинств (много света и большая площадь) в этих домах есть недостатки, которые не замечают американцы, но которые очень раздражают приезжих. 

Недостатки типичных американских домов и квартир. 401466.jpeg

1.              Неудобная планировка. Комнаты в домах обычно очень просторные, но в большинстве из них отсутствуют двери, и они являются проходными (изолируются только спальни). Поэтому даже находясь в разных комнатах и занимаясь своими делами, члены семьи скорее всего будут друг другу мешать.

2.              Ненадёжные конструкции. Загородные дома построены из фанеры и досок, между которыми находится утеплитель. Даже самое слабое землетрясение или торнадо разрушат такой дом.

3.              Совмещённый санузел. В больших домах несколько санузлов, а в квартирах и небольших коттеджах санузел один, и если один из членов семьи принимает душ, то остальным в ванну не попасть.

4.              Отопление и нагрев воды. В подвалах домов установлены газовые или масляные нагреватели. Это конечно очень удобно можно регулировать температуру по своему усмотрению, но если бак небольшой, то приходится ждать минут по 30-40 прежде чем принять душ, для того чтобы нагрелась вода. А если нагреватель масляный, то нужно не забыть заказать специальное масло, которое могут привезти только в специализированном автомобиле. Иначе несколько дней без горячей воды обеспечены.

5.              Отсутствие коридора. Чаще всего в домах такая планировка, что сразу из входной двери попадаешь в гостиную, где прямо возле двери стоит вешалка и полка для обуви - очень непрактично, когда на улице грязь и слякоть.

6.              Плохая шумоизоляция. Слышны не только громкие звуки, но даже обычные разговоры. Поэтому американцы так часто вызывают полицию из-за шума у соседей - это на самом деле очень мешает.

7.              Отсутствие центрального освещения в гостиной.  За освещение в гостиной отвечают настенные лампы, а привычная люстра посреди потолка отсутствует. Сами американцы объясняют это тем, что никаких функций кроме просмотра телевизора гостиная не несёт, поэтому и дополнительное освещение там не нужно.

Фото: dachnaya-zhizn.ru

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