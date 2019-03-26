Отличительные особенности квартир в Израиле

Для наших соотечественников Израиль является одновременно близкой и непонятной страной. После распада СССР, туда эмигрировали тысячи граждан бывших союзных республик, поэтому там не составит труда встретить бывшего земляка и услышать родную речь. Но из-за множества различий, начиная от религиозных, заканчивая климатическими, жизнь в Израиле существенно отличается и заметить это можно даже переступив порог обычной израильской квартиры.

1. В израильских квартирах не принято клеить обои на стены, максимум - декоративная штукатурка. Это связано с жарким и влажным климатом - обои выгорают и вздуваются.

2. Отсутствует система центрального отопления. Только в новых домах начинают устанавливать батареи, в старых же прохладными вечерами греются с помощью кондиционеров и обогревателей.

3. Узкие подоконники или их полное отсутствие. Большинство привыкло использовать подоконники в квартирах как вазон для комнатных цветов. В Израиле же подоконников нет вообще или же они такие узкие что на них нельзя что-то поставить.

4. Планировка квартир. Квартиры в Израиле - это как правило огромный зал (салон), небольшая кухня и совсем маленькие спальни. В зале редко спят, эта комната предназначена для того чтобы проводить время с семьёй.

5. Отсутствие ванны. Во многих домах нет ванн, только душ. Это связано с экономией: в Израиле нет собственных источников пресной воды, её запасы пополняют во время сезона дождей, и поэтому стоимость коммунальных услуг за воду здесь очень высокая! Плескаться в ванной по 30 минут для израильтян - непозволительная роскошь.

6. Комната для укрытий. Израиль находится на Ближнем Востоке и уже много лет находится практически в состоянии войны. Дома спроектированы таким образом, чтобы в случае бомбёжки можно было укрыться от неё в подъезде. В районах, которые находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, такие комнаты для укрытий находятся внутри квартир.

7. Наличие 2-х балконов. Один балкон выполняет функцию так сказать декоративного - туда выходят подышать свежим воздухом, полюбоваться видами и т.д. Технический, чаще всего располагается на кухне и как правило выхода к нему нет - он используется только для сушки белья.

8. Отсутствие ковров. И не только ковров, а также линолеума, ламината, паркета и других привычных напольных покрытий - во всех комнатах на полу лежит керамическая плитка. Использование ковров нерационально, так как Израиль находится посреди пустыни, а вычищать песок из ворса - удовольствие сомнительное. Остальные же материалы просто не выдержат испытание высокой температурой и влажностью.

9. Религиозные символы при входе. Евреи очень верующий народ, и поэтому на дверях практически в каждом доме можно увидеть звезду Давида или мезузу - футляр, прикреплённый к косяку двери, внутри которого находиться пергамент с написанными на нём словами из Торы (главная религиозная книга для иудеев). Перед тем как уйти или зайти в дом, к мезузе подносят пальцы правой руки, а затем целуют их.

10. Большая площадь квартир. В старых зданиях ещё возможно найти, 1 и 2-х комнатные квартиры. В новых комплексах, как правило, площадь квартиры в среднем составляет 100 квадратных метров.

Фото: rent-israel.ru

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