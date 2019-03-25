Лучшие курортные страны для покупки недвижимости

Нестабильность финансового рынка заставляет вкладывать деньги в то что может стабильно и независимо от ситуации приносить доход - недвижимость. А что может быть лучше, чем приобретение жилья в непосредственной близости от моря - не нужно будет ломать голову где провести отпуск или зарабатывать на сдаче в аренду!

Испания

Испания перестаёт быть экзотической страной для многих соотечественников и всё чаще на испанских курортах можно услышать родную речь. Например, один из курортных городов город Торрвьеха отличается не только отличными пейзажами и хорошим климатом, но и относительно приемлемыми ценами на жильё. Дом без бассейна, но поблизости от пляжа можно приобрести за 30 000 евро, цены коттеджей начинаются от 45 000 евро, а вилл от 70 000 евро.

Албания

На протяжении многих лет Албания была закрыта для иностранных туристов, но последние годы она их привлекает приятным климатом и низкими ценами на отдых. Заброшенные деревни превращаются в одни из самых роскошных курортов на берегу Адриатического моря с отелями, ресторанами и элитной недвижимостью. Например, в городе Шенджин апартаменты у пляжа можно приобрести начиная от 700 евро за квадратный метр. И в таких жилых комплексах будет всё для комфортабельной жизни - начиная с паркинга, заканчивая ресторанами. Более удалённая от моря недвижимость стартует со стоимости от 500 евро за квадратный метр. Но необходимо учесть, что площадь квартир в Албании не бывает меньше 40 квадратных метров.

Турция

Несмотря на все политические перипетии, Турция остаётся одной из самых любимых стран для отдыха, особенно семей с детьми. Самоё дешёвое жильё можно приобрести в курортном городе Алания, который порадует чистыми пляжами, тёплым климатом и кучей достопримечательностей. Цены на квадратный метр в элитной недвижимости начинаются от 1025 евро. Квартиры на окраине города (на расстоянии 20 минут пешком от моря) с мебелью и техникой можно приобрести за 25 000 евро.

Болгария

Одним из самых перспективных курортов Болгарии является Золотой Берег. Жилые комплексы активно строятся и потенциальным покупателям есть из чего выбирать. Стоимость за квадратный метр в среднем составляет около 1300 евро, более бюджетные варианты можно приобрести за 30 000 евро (домики у моря). Однокомнатные квартиры можно приобрести за 20 000 евро, двухкомнатные - за 22 000 евро.

Италия

Италия всегда привлекала туристов климатом и вкуснейшей едой. А ещё в провинциях можно купить достаточно бюджетное жильё. На курорте Скалея, цены за квадратный метр, в зависимости от удалённости от моря и престижности района, варьируются от 500 до 1500 евро. Небольшую квартиру в 20 минутах ходьбы от пляжа, но с мебелью и техникой, можно приобрести за 25 000 евро.

Фото: prian.ru

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