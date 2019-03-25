Кто освобождается от выплат за капремонт в многоквартирном здании?

Госслужбы на постоянной основе проводят сбор денег на капитальный ремонт с граждан. Совокупность финансов, требующихся на осуществление ремонтных работ, разделяется между жителями определенного здания и вносится в коммунальные счета отдельной графой.

Ряд людей и вовсе не замечает наличие такой строки при оплате услуг.

Что входит в капремонт?

Несложно понять, что капремонт - серьезные работы по реставрации дома. А вот какие виды деятельности можно отнести к этой категории?

Чаще всего за осуществление этого процесса берутся сотрудники ЖКХ, когда в них есть потребность, например, авария или серьезные повреждения у объекта.

Первостепенно работники ТСЖ прикладывают основные усилия на борьбу с источником развития аварии, а после начинают ремонтные работы. Помимо этого, отличие капитального ремонта от подобного можно выявить, ознакомившись с перечнем проводимых работ:

покраска облицовки здания, а также подъезда и тамбура;

замена лампочек;

некоторые работы по реставрации крыши или фундамента;

ликвидация проблем с входной дверью, а также установка домофона и иных замков.

Капремонт всегда осуществляется по предварительно созданному плану.

В данной ситуации возможны следующие работы:

первичная оценка и диагностика здания;

осуществление ремонта для улучшения состояния фундамента, крыши или облицовочной части дома;

установка счетчиков на комуслуги, наблюдение за их рабочей деятельностью и проверка;

проведение запланированных работ для правильного функционирования системы водоснабжения, тепла и электричества;

утепление стен жилого объекта.

Исходя из изложенного, можно понять, что капремонт подразумевает более углубленный осмотр состояния здания. Осуществляются диагностические мероприятия наружной и внутренней части помещений. Ввиду этого капремонт намного важнее текущего, и проводить его нужно на постоянной основе.

Закон подразумевает, что список услуг по ремонту может быть расширен жильцами дома, исходя из их нужд. Данное решение принимается на общем собрании. Стоит учесть, что в данной ситуации увеличится и сумма взносов.

Кто может не платить за капитальный ремонт?

На сегодняшний день тема ЖКХ стала довольно обсуждаемой, а в частности, зачастую говорят о капитальном ремонте. Нередко это вызвано тем, что с некой периодичностью в СМИ появляется информация об обрушении балконов, протекающей кровле, о полуразрушенных подъездах и т.д.

Чтобы в здании были проведены работы, владельцы квартир должны на постоянной основе совершать взносы. Теперь именно они ответственны за то, как будет выглядеть их дом.

Ввиду этого, на ближайшие 30 лет была создана программа, которая подразумевает своевременное проведение капремонта. Жильцы стали наблюдать новую графу в своих квитанциях на оплату. Но знали ли вы, что не все должны уплачивать взносы?

Согласно ч.2 ст.169 ЖК, от выплат освобождаются следующие группы граждан:

люди, арендующие государственное и муниципальное имущество. В ситуации, когда жилплощадь не приватизирована, а графа «Капитальный ремонт дома» все равно есть, необходимо детально разобраться в этом вопросе, обратившись в соответствующие органы. Оплачивать нужно только в одном случае, если присутствует договор с городскими властями;

собственники жилья, проживающие в аварийных зданиях. Подобные объекты недвижимости подлежат ликвидации, так как степень их износа достигает 70% и более. В данном случае не стоит надеяться на капремонт, а остается только ждать расселения;

владельцы жилья, которые отдали свой участок земли для нужд муниципалитета. Это происходит в ситуации, когда на изъятой земле планируется возведение важного объекта федерального назначения.

Стоит помнить, что согласно гл.17 ст.279 ГК РФ, владелец любого земляного надела должен быть заранее предупрежден о возможности согласования вердикта органов власти.

Фото: mosreg.ru

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