Перевод нежилого помещения в жилое: требования и порядок оформления

Независимо от вида недвижимости и фонда, где числится объект, дом может содержать площадь, не предназначенную для проживания. В это число входят: комнаты, созданные под склад, магазин, офис и прочее. Собственник нежилой недвижимости может использовать ее по прямому назначению, либо имеет право провести капитальный ремонт и оформить процедуру перевода в жилое помещение.
В ситуации, когда владелец нежилого объекта переделывает его в квартиру и подводит под существующие нормы, то проживать там все равно будет нельзя, пока не произойдет переоформление в жилищный фонд. Невыполнение указанных условий влечет за собой невозможность прописаться в данном месте ни постоянно, ни временно. Кроме того, запрещено проводить сделки купли-продажи, обмена и аренды с имуществом. Ввиду вышеизложенного, появляется вопрос: как перевести нежилое помещение в жилое? Об этом читайте в текущей статье.
Процедура переоформления: что нужно знать
Перед тем, как начать процесс оформления нежилого помещения в жилое, следует знать, как он происходит. Жилищный кодекс нашей страны выдвигает некоторые ограничения в плане перемены статуса фонда, куда относится объект. Это говорит о том, что не все строения могут претерпеть процедуру перевода.
Требования:
Список документов для переоформления:
С указанными документами необходимо обратиться в орган местного самоуправления. После завершения процедуры изучения документов будет принято решение, разрешить или запретить перевод помещения в жилое.
Как происходит процедура
Как говорилось ранее, пакет документов и заявление следует подать в местный орган власти, в МФЦ или воспользоваться порталом Госуслуг.
После получения документов госслужащий должен выдать расписку об их изъятии.
В случае положительного вердикта, владельцу помещения выдадут письменное разрешение на процедуру переоформления недвижимости. Если решение носит негативный характер, то его можно оспорить в суде в течение 3-х месяцев.
Переоформление с помощью суда: возможно ли это
При получении негативного решения люди, не являющиеся прямыми владельцами помещения, не могут обратиться в суд с обжалованием. Такой иск просто не будет рассмотрен. Вместе с этим не будет рассматриваться исковое заявление в случае, когда решение об отказе принято из-за несоответствия существующим требованиям, техническим данным, СанПиНу или ввиду потенциальной опасности разрушения конструкции.
Перед походом в суд рекомендуется осуществить личный визит к местному органу власти с просьбой пересмотреть незаконный отказ. Если и в данном случае не будет положительного результата, то прямая дорог в суд с копиями документов и писем от госучреждения.
Фото: bizneszakon.ru
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