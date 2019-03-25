Как беспрепятственно выписаться из квартиры в "никуда" и не заполучить штрафов?

Порой в жизни случаются ситуации, когда человеку необходимо выписаться из своего жилья в "никуда". Это может произойти, например, когда гражданин продал квартиру, где имел прописку, и приобрел жилплощадь в новостройке, право собственности на которую будет оформлено только через полгода-год.﻿

Выписаться из жилья необходимо и тем, кто продает недвижимость в связи с переездом на ПМЖ в другой субъект нашей страны.

Законные требования по снятию с регистрационного учета

Ни для кого не секрет, что данные вопросы регулируются региональным и федеральным законодательством. Не так давно правила, установленные указанными инстанциями, показали серьезные противоречия по выписке из квартир жителей столицы. Тогда гражданам приходилось посещать сразу несколько управлений, чтобы сняться с учета. Сейчас для всех граждан действуют одинаковые правила выписки.

Как выписаться в "никуда"?

Чтобы выписаться из квартиры следует обратиться в паспортный стол с пакетом документов, куда входит: заявление о выписке и паспорт. Обращение необходимо подавать при личном визите. Спустя три дня гражданину должны вернуть паспорт с печатью и выдать лист убытия, который нужно сохранить до прописки в новом месте.

В ситуации, когда выписывается целая семья, написать заявление нужно каждому члену этой ячейки общества. Часто люди задаются вопросом: можно ли оформить эту процедуру без похода в паспортный стол? Закон разрешает получить подобную услугу через портал Госуслуг, либо по нотариально оформленной доверенности.

Однако на деле не всегда выходит желаемый результат при обращении с доверенностью или через Госуслуги. Все дело в том, что работники паспортного стола не особо доверяют нотариально заверенным документам и просят обратиться лично заявителя.

Нюансы снятия с учета

Существует несколько нюансов, которые следует учитывать при выписке.

Первое — при составлении заявления необходимо указать место дальнейшей регистрации. Если гражданин сообщит, что уже приобрел жилье в другом субъекте, то, скорее всего, потребуются документы о праве собственности на него.

В ситуации, когда место будущего обитания еще неопределенно, то следует упомянуть об этом факте в заявлении и описать причину, тогда можно обойтись указанием адреса ближайшего родственника.

Семья может столкнуться с серьезными проблемами, если среди выписывающихся присутствуют несовершеннолетние.

Закончить процедуру выписки можно только с согласия органов опеки, а те, в свою очередь, потребуют предоставления серьезных гарантий, что вопрос дальнейшего проживания ребенка уже решен.

О санкциях

Законом не прописано никаких санкций за выписку в "никуда". Но порой может произойти ситуация, когда выписавшийся человек долгое время не оформляется в новом месте.

Стоит помнить, что при обращении с заявлением о регистрации в новом жилье спустя 90 дней после процедуры выписки, человеку могут назначить штраф от 1500 до 2500 тысяч рублей.

Такие же санкции можно получить при обычной проверке паспорта, где нет печати о прописке.

Стоит знать

Чтобы не получить штрафов и иных проблем, следует минимизировать срок проживания без прописки.

В противном случае могут произойти следующие ситуации:

сложности с получением медицинского полиса, соответственно, отказ от предоставления медуслуг;

проблемы с трудоустройством;

невозможность оформления детей в образовательные учреждения;

отказ в получении ряда льгот и субсидий.

Помимо этого, отсутствие регистрации ставит под вопрос возможность оформления кредита в банке. В большинстве случаев в выдаче займа просто отказывают.

Фото: vk. com

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