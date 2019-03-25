Как беспрепятственно выписаться из квартиры в "никуда" и не заполучить штрафов?

Порой в жизни случаются ситуации, когда человеку необходимо выписаться из своего жилья в "никуда". Это может произойти, например, когда гражданин продал квартиру, где имел прописку, и приобрел жилплощадь в новостройке, право собственности на которую будет оформлено только через полгода-год.
Выписаться из жилья необходимо и тем, кто продает недвижимость в связи с переездом на ПМЖ в другой субъект нашей страны.
Законные требования по снятию с регистрационного учета
Ни для кого не секрет, что данные вопросы регулируются региональным и федеральным законодательством. Не так давно правила, установленные указанными инстанциями, показали серьезные противоречия по выписке из квартир жителей столицы. Тогда гражданам приходилось посещать сразу несколько управлений, чтобы сняться с учета. Сейчас для всех граждан действуют одинаковые правила выписки.
Как выписаться в "никуда"?
Чтобы выписаться из квартиры следует обратиться в паспортный стол с пакетом документов, куда входит: заявление о выписке и паспорт. Обращение необходимо подавать при личном визите. Спустя три дня гражданину должны вернуть паспорт с печатью и выдать лист убытия, который нужно сохранить до прописки в новом месте.
В ситуации, когда выписывается целая семья, написать заявление нужно каждому члену этой ячейки общества. Часто люди задаются вопросом: можно ли оформить эту процедуру без похода в паспортный стол? Закон разрешает получить подобную услугу через портал Госуслуг, либо по нотариально оформленной доверенности.
Однако на деле не всегда выходит желаемый результат при обращении с доверенностью или через Госуслуги. Все дело в том, что работники паспортного стола не особо доверяют нотариально заверенным документам и просят обратиться лично заявителя.
Нюансы снятия с учета
Существует несколько нюансов, которые следует учитывать при выписке.
Первое — при составлении заявления необходимо указать место дальнейшей регистрации. Если гражданин сообщит, что уже приобрел жилье в другом субъекте, то, скорее всего, потребуются документы о праве собственности на него.
В ситуации, когда место будущего обитания еще неопределенно, то следует упомянуть об этом факте в заявлении и описать причину, тогда можно обойтись указанием адреса ближайшего родственника.
Семья может столкнуться с серьезными проблемами, если среди выписывающихся присутствуют несовершеннолетние.
Закончить процедуру выписки можно только с согласия органов опеки, а те, в свою очередь, потребуют предоставления серьезных гарантий, что вопрос дальнейшего проживания ребенка уже решен.
О санкциях
Законом не прописано никаких санкций за выписку в "никуда". Но порой может произойти ситуация, когда выписавшийся человек долгое время не оформляется в новом месте.
Стоит помнить, что при обращении с заявлением о регистрации в новом жилье спустя 90 дней после процедуры выписки, человеку могут назначить штраф от 1500 до 2500 тысяч рублей.
Такие же санкции можно получить при обычной проверке паспорта, где нет печати о прописке.
Стоит знать
Чтобы не получить штрафов и иных проблем, следует минимизировать срок проживания без прописки.
В противном случае могут произойти следующие ситуации:
Помимо этого, отсутствие регистрации ставит под вопрос возможность оформления кредита в банке. В большинстве случаев в выдаче займа просто отказывают.
Фото: vk. com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Прописка на даче: требования к жилью и жильцам
Прописка в садовом товариществе - можно или нет?
Крымская прописка может стать причиной проблем в банках
Со скидкой, но без прописки: чем хорош и чем плох формат апартаментов
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?