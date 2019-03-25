Новый способ передачи жилья - прописка по наследству

Как оставить в наследство жилье, если не уверен в родственниках? Как уберечь близких людей от них же самих? У большинства жителей нашей страны рано или поздно встает такой, на первый взгляд, странный вопрос. В текущей статье мы разберем на примере, как передать по наследству прописку, чтобы родственники не остались на улице.

Представим, что мужчина воспитывает сына один. У парня достаточно ненормальный образ жизни: компьютерные игры, алкогольные вечеринки, да и заработок оставляет желать лучшего. Такая ситуация - не редкость и многие, зная своих близких, заранее понимают, какие разногласия могут появиться в квартирном плане. Люди данной группы стараются предотвратить такой исход событий и уберечь родных от жизни на улице.

Первое, что приходит на ум - составление завещания. Но, исходя из статистических данных, такой способ не всегда является надежным.

Вернемся к нашей ситуации про отца и сына. После смерти мужчины, сын вступает в права наследования и, недолго размышляя, за долги или просто ради дополнительных финансов, продает квартиру и остается на улице. Здесь очевидный пример того, что наследство сыграло совсем не в пользу близкого человека. Что предпринять в такой ситуации? Для подобных случаев существует так называемый «завещательный отказ».

Завещательный отказ - идеальный способ передачи по наследству права, которое предполагает пожизненное проживание в определенной недвижимости. По сути, это то же, что и завещание, но с поправкой о предоставлении жилплощади одному лицу. Хозяин недвижимости (завещатель) наделяет неблагополучного родственника правом всю жизнь проживать в квартире и быть там прописанным. Такую прописку никак нельзя ликвидировать. Проще говоря, человек получает вместе с жильем и некоторое обременение в виде пожизненной прописки и проживания.

Гораздо реже используется право пожизненного содержания (аренда квартиры), или финансовые взносы. А также покупка родственнику другого жилья, но с подобными условиями пожизненного обитания в нем. Естественно, условия должны быть реальными и выполнимыми.

Человек, указанный в таком завещании, должен понимать, что все предписания он должен совершать в счет стоимости получаемой недвижимости. Приняв права наследования, новый хозяин жилья не сможет отказаться от выдвинутых обременений. В худшем случае совершить необходимые действия придется по суду.

В ситуации, когда человек отказывается от наследства, имущество усопшего переходит в право владения государству, с сохранением указаний завещающего и пожизненным обитанием вписанного человека. Проще говоря, родственник умершего человека может пользоваться квартирой, как и другие владельцы, но, не имеет на нее прав.

Даже при реализации жилплощади или смене владельца, право жить в данном объекте недвижимости остается за указанным в документе «постоянным жителем», основываясь на завещательном отказе.

Таким образом, завещательный отказ - реальный способ передачи жилья для людей, которые опасаются за будущее своих родственников.

Фото: blankdok.ru

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