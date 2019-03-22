Как добиться скидки при покупке вторичного жилья?

Каждый человек хотя бы раз в жизни попадал на скидки в продуктовых супермаркетах или магазинах одежды, обуви и бытовой техники. Возникает вопрос: можно ли купить жилье со скидкой? И если да, то как? В текущей статье мы расскажем пять советов, которые помогут провести сделку купли-продажи недвижимости по сниженной цене.
1. Осмотрите квартиру на предмет присутствия лишней стены
Незаконная перепланировка - один из самых действенных способов добиться снижения стоимости жилья. Процесс согласования капремонта в квартире довольно трудозатратный и длительный, поэтому им занимаются далеко не все владельцы. Стоит добавить, что даже присутствие разрешительных документов не гарантирует успешную продажу. Вместе с этим непрофессионально проведенные работы по переносу, например, ванной комнаты или по установке душевой кабины, могут спровоцировать прорыв трубы или конфликт с соседями. Ввиду этого, если имеются какие-либо изменения - смело требуйте скидку.
2. Намекните о конкурентах
В микрорайонах стандартного строения зачастую продаются квартиры с одинаковыми планировками, но с некоторой разницей в цене. Этот показатель варьируется в пределах 100-200 тысяч рублей, что довольно внушительные цифры. Подобный ход дел располагает к торгу: можно сообщить продавцу о продаже такой же квартиры в соседнем доме, но по меньшей цене. В большинстве случаев хозяин соглашается на скидку.
3. Акцентируйте внимание на расположение дома
Характерные особенности инфраструктуры, в большинстве своем, принимаются во внимание еще при составлении ценника. Специалисты в сфере недвижимости рекомендуют оставлять в запасе около 3% от цены жилплощади на торг, чтобы максимально успешно реализовать жилплощадь и не потерять в деньгах. Ввиду этого, недостаточно развитая инфраструктура и находящиеся рядом с домом дороги могут стать реальным основанием для покупки квартиры со скидкой.
4. Перевоплотитесь в эксперта
Дома, построенные еще десятки лет назад, со временем изнашиваются и значительно теряют в цене. Проблемы с коммуникациями, потрепанный внешний вид облицовки, подъездов, лифтов, полуразрушенная крыша и прочие недостатки значительно повышают шансы на покупку жилья со скидкой. Оценивайте дом целиком и изучите его историю, прежде чем вести переговоры с продавцом.
5. Изучите соседей
Ни для кого не секрет, что некоторые микрорайоны могут быть довольно специфичными, например, в плане контингента. Порой даже в умиротворенном и престижном месте находится квартира, по соседству с которой проживают неблагополучные семьи. Подобное обстоятельство также может стать весомым аргументом при торге.
Фото: bn.ru
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