В каких городах России находятся самые дорогие квартиры

Многие ошибочно полагают, что самые дорогостоящие дома в мире находятся в зарубежье, однако Россия тоже может сильно удивить. Чего стоит тот факт, что она находится на четвертой позиции рейтинга самых дорогих городов мира. Стоимость некоторой недвижимости в России превосходит все мыслимые ожидания. В этой статье мы подробно расскажем о десяти самых дорогостоящих квартир, расположенных на территории нашей родины.

Десятое место.

Десятое место списка занимает административный центр необъятной Сибири - знаменитый Новосибирск. Здесь располагается квартира размером в триста двадцать четыре квадратных метра и стоимостью почти в сорок миллионов рублей. Квартира находится в элитном клубном доме и не имеет какой-либо отделки. Так что стоит прибавить значительную сумму к озвученной, чтобы создать тот дизайн, который придется по душе будущим владельцам.

Девятое место.

На девятом месте находится Самара и ее жилье в пятьдесят пять миллионов рублей. Отличительной привлекательной чертой жилья является превосходный вид на Волгу. Площадь недвижимости составляет двести с лишним квадратных метров. Здесь, в отличие от предыдущего варианта, уже есть отделка. Покупателю достается практически готовая к эксплуатации жилплощадь.

Восьмое место.

Город Уфа, в котором находится двухуровневая квартира размером в триста шестьдесят пять квадратных метров и стоимостью в шестьдесят миллионов рублей. Квартира уже наполнена мебелью из Италии.

Седьмое место.

Тоже двухуровневая, но значительно более дорогая квартира находится в Казани. Ее стоимость - семьдесят пять миллионов рублей, размер - двести тридцать квадратных метров, а расположение - самый центр Казани. В ней даже есть турецкая баня и собственный камин.

Шестое место.

Шестое место отдается Екатеринбургу. Здесь одна из квартир чуть-чуть не дотягивает по стоимости до ста миллионов рублей. Ни включенной в стоимость отделки, ни меблировки эта квартира не предусматривает.

Пятое место.

На пятом месте - кубанская столица, город Краснодар. Здесь продается трехуровневый пентхаус площадью в триста сорок девять квадратных метров и стоимостью в сто пять миллионов рублей.

Четвертое место.

Всего на один миллион рублей от предыдущего слота отличается квартира в Новгороде площадью в шестьсот квадратных метров. Здесь действительно есть, где развернуться! При покупке владелец получает персональный лифт, бассейн и потрясающий вид из окна.

Третье место.

Третье место занимается подмосковная деревня Сколково, в которой квартира отделана золотом и лепниной. Стоит это великолепие двести семьдесят шесть миллионов рублей.

Второе место.

Северная столица, Санкт-Петербург, уверенно занимает почетное второе место. Его рекорд - квартира в девятьсот миллионов рублей. Правда данный экземпляр уже был кем-то куплен и снят с продажи.

Первое место.

Наконец, первое место заслуженно получает Москва, ведь в ней располагается жилье стоимостью в три с половиной миллиарда рублей. Располагается оно в три уровня в «Доме на Мосфильмовской», каждый уровень занимает две тысячи квадратных метров.

Фото: kp.ru

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