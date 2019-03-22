Список самой дорогой недвижимости мира

Нынче недвижимость - достаточно дорогое удовольствие, которое могут позволить себе не все. Международными аналитическими компаниями составляются всевозможные списки и рейтинги, рассказывающие о том, в каких странах недвижимость отличается заоблачными ценами. В этой статье мы поделимся с вами списком городов мира с самой высокой стоимостью жилья.

Первое и второе места.

До недавнего времени на первом месте располагался Лондон, в котором зафиксирована невообразимая цена: за каждый квадратный метр жилплощади было необходимо отдать около семидесяти двух тысяч евро. Сейчас, однако, ситуация несколько изменилась, и первое место поменялось со вторым. В итоге рейтинг возглавляет Монте-Карло в Монако, а Англия отправляется на второе место. Разница между ними, однако, весьма несущественна, поэтому можно сказать, что эти два города выступают на равных.

Третье место.

Не слишком отстает от Лондона и Монте-Карло такой город как Гонконг. В нем зафиксирована стоимость в шестьдесят тысяч евро за квадратный метр площади. Надо сказать, что раньше Гонконг не отличался столь высокими ценами на жилье, однако с недавних пор он крепко укрепился в своей позиции и, похоже, не собирается ее покидать.

Четвертое место.

На четвертом месте находится Москва. Недвижимость в этом городе действительно стоит баснословных денег. В 2012 году одна из квартир продавалась по цене в пятьдесят тысяч евро за квадратный метр.

Пятое место.

Известно, что Япония и ее столица, Токио, отличаются особенно дорогим жильем. Они попали на пятое место данного рейтинга, рекордная зафиксированная сумма - сорок тысяч евро за квадратный метр.

Шестое место.

Вопреки распространенному мнению недвижимость в США находится всего лишь на шестом месте. В Нью-Йорке квартира, расположенная в районе Центрального парка, продавалась по цене тридцати двух тысяч евро за квадратный метр, что не идет ни в какое сравнение с московскими или лондонскими расценками.

Седьмое место.

На седьмом месте располагается Швейцария и ее город Женева. Этот город давно мелькал в различных рейтингах, например, в рейтинге самых дорогих городов мира, городов с самым высоким уровнем жизни и зарплаты в мире и так далее. В среднем за квартиру в Женеве можно отдать около пяти тысяч евро за квадратный метр, однако бывали и исключения: в 2012 году продавался дом, стоимость которого превосходила тридцать тысяч евро за квадратный метр.

Восьмое место.

Финальную восьмерку замыкает Франция и ее Париж. По расценкам здесь дело обстоит примерно так же, как и в Женеве.

Фото: monacoonline.org

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Налог на недвижимость: как рассчитать самостоятельно﻿