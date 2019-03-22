Необычные факты о мировой недвижимости

Недвижимость часто представляется для людей довольно скучной темой, о которой они мало что знают. Однако это вовсе не так. В мире недвижимости полным-полно занимательных фактов, историй и событий. Они известны не многим, поэтому в этой статье мы хотим рассказать об интересных фактах, связанных с данным сегментом рынка.

Факт номер один.

Самые занимательные вопросы, которыми задаются люди, обычно касаются стоимости недвижимости в той или иной точке мира. До недавнего времени местом самой дорогой недвижимости считалась столица Англии - Лондон. Сейчас же ситуация несколько изменилась и приобрести квартиру дороже всего - в Монте-Карло, в Монако. Всего лишь один квадратный метр жилплощади расценивается в пятьдесят тысяч долларов. Почетное второе место занимает столица нашей родины - Москва. За один квадратный метр тут можно отдать более двадцати тысяч долларов. Лондон же сместился на третью позицию. Далее за ним расположились такие крупные города как Токио, Нью-Йорк и Париж.

Факт номер два.

Если предыдущий факт рассказывал о самых дорогих квартирах, то этот расскажет о самых дешевых. Первое место в данной номинации занимает недвижимость Таиланда и Египта. Для сравнения: самый шикарный дом в Египте стоит меньше, чем обычный русский домик в деревне. В Таиланде цены еще ниже. Однако происходит это потому, что в данных двух странах уровень жизни катастрофически низок. Соответственно, жилье продается задешево, но несмотря на это мало находится делающих его приобретать.

Факт номер три.

Недвижимость все хотят приобрести в городах с экологически чистой обстановкой. Но этим могут похвастаться далеко не все страны. Так, Россия входит в пятерку стран с самыми грязными городами, занимая четвертой место. На первом месте находится Чернобыль, второе и третье занимают Филиппины и Индия. Пятое же место принадлежит Китаю.

Факт номер четыре.

Нынче недвижимость в цене абсолютно везде... даже на других планетах. Как это ни удивительно, но находятся и продавцы, и покупатели подобной экзотики. В ход идут площади под застройку Луны, Марса, Меркурия и прочих планет. Покупатели считают, что таким образом они смогут обеспечить свои потомкам хорошее будущее, ведь когда-нибудь другие планеты Солнечной системы будут колонизированы, а родная планета перестанет быть пригодной для жизни. Однако следует отметить, что у данного приобретения нет никакой реально существующей законной силы. Во-первых, подобная покупка не подтверждена юридически, а во-вторых, продавцы вполне могут продать один и тот же участок сразу нескольким людям.

Фото: joinfo.ua

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