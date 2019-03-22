Стоит ли ждать последствий за отказ от оплаты капремонта?

Силами владельцев жилья многоквартирного дома производится его капитальный ремонт. Возможно ли ответить отказом, в случае нежелания вносить свои материальные средства? И что может последовать за этим?

Причины отказов владельцев жилья

Чаще всего, собственники жилья в многоквартирном доме, отказываются вносить денежные средства на капремонт, по одной из нижеперечисленных причин:

Программа, которая направлена на улучшение жилищного фонда, утверждена не очень давно. В ней не указаны конкретные сроки реализации, в связи с чем, может возникнуть мысль, что собранные денежные средства пойдут на иные цели. И собственник недвижимости не хочет вносить свои материальные средства на сомнительные мероприятия;

Деньги собираются с жителей квартир на ремонт таких помещений, как чердак, подвал и подъезд, а они не являются их собственностью. Работы с общедомовым имуществом будут проводить наемные ремонтные бригады из организаций коммерческого типа, с целью получения прибыли;

Вид имущества, который попадает под капремонт, некоторыми жильцами не эксплуатируется. К примеру, владельцы квартир на первом этаже не хотят оплачивать ремонтные работы лифта, так как они им не пользуются.

Можно ли отказаться от взноса на законном основании?

Имеется несколько вариантов, но совсем без денежных затрат обойтись не получится:

Возложить оплату коммунальных услуг (и капремонт в т.ч.) на арендаторов недвижимости. Квартиросъемщики самостоятельно будут оплачивать квитанции. Но таким образом собственник теряет часть средств от сдачи жилья в аренду. В итоге, владелец не тратит собственные средства на оплату капремонта, но теряет часть прибыли.

В рамках закона предусмотрен тот момент, что возможно отказаться от внесения средств на капитальный ремонт, но поддержание здания в нормативном состоянии собственники обязаны за свой счет. Для подобного рода работ, составляется смета, и нанимаются работники. Стоимость работ может отличаться от той, которую закладывала УК. И разница может быть как в меньшую, так и в большую сторону. В некоторых случаях это помогает снизить уровень расходов, но исключить их полностью все равно не получится.

Денежные средства, вырученные за размещение рекламных плакатов на фасаде здания, можно направить на проведение капремонта. Этот способ становится очень популярным, так как это является пассивным источником дохода, который можно потратить на проведение работ для нужд дома. В законодательстве нет запрета на манипуляции подобного рода.

Можно конечно не обращать внимания на приходящие счета и не платить по ним. Но в таком случае последствий все-таки не избежать: УК будет требовать взыскания задолженности в судебном порядке.

Фото: gazeta.ru

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