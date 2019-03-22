Стоит ли ждать последствий за отказ от оплаты капремонта?

Силами владельцев жилья многоквартирного дома производится его капитальный ремонт. Возможно ли ответить отказом, в случае нежелания вносить свои материальные средства? И что может последовать за этим?
Причины отказов владельцев жилья
Чаще всего, собственники жилья в многоквартирном доме, отказываются вносить денежные средства на капремонт, по одной из нижеперечисленных причин:
Можно ли отказаться от взноса на законном основании?
Имеется несколько вариантов, но совсем без денежных затрат обойтись не получится:
Можно конечно не обращать внимания на приходящие счета и не платить по ним. Но в таком случае последствий все-таки не избежать: УК будет требовать взыскания задолженности в судебном порядке.
Фото: gazeta.ru
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