"Табу" на ремонтные работы в воскресный день: есть или нет?

У каждого владельца жилья в доме многоквартирного типа возникает ситуация, когда необходимо сделать ремонт в квартире, вследствие чего появится излишний шум. И работы необходимо проводить как в будни, так и в выходные.

Конечно, речь не идет об отдыхе в субботний или воскресный день. Но все-таки, следует в первую очередь уточнить, что в законодательных актах нашего государства говориться о ремонтных работах в выходные и праздничные дни. Можно ли применять приборы, являющиеся источником шума, по выходным?

Ремонт в выходной: да или нет?

На этот вопрос можно ответить только исходя из того, какие именно работы будут осуществляться в выходной день. Потому что не каждый вид работ является источником шума, который создаст условия дискомфорта для соседей.

Исходя из вышеизложенного, можно однозначно ответить, что ремонтные работы, не создающие лишнего шума, проводить в квартире разрешается.

Можно заняться заменой осветительных приборов, поклеить обои, сделать покрасочные работы. Никакого шума данные виды работ не создадут, и претензий от соседей не будет.

А вот с работами "шумного" сектора дела обстоят иначе.

Виды работ "под запретом"

Ссылаясь, на требования нормативных актов, любые виды ремонтных работ, создающие шум, запрещается осуществлять в выходные дни. Можно делать ремонт только в будние дни. И только в тот период времени, который строго оговорен. Выходные дни — под строгим запретом. Но стоит уточнить, какие дни, согласно действующего законодательства, считаются выходными.

Принято считать, что выходные дни это суббота и воскресенье. Но в рамках закона установлено, что выходным днем считается только воскресенье, и суббота не относится к выходному. В связи с этим, ремонтные работы, которые являются источником шума, можно осуществлять в субботу, а в воскресенье нельзя.

Касательно праздничных дней, ремонт делать строго запрещается. В случае невыполнения данного требования, будьте готовы к конфликтной ситуации с соседями.

Договариваемся с соседями

В связи с тем, что на некоторые категории работ установлен запрет, а с ремонтом хочется покончить как можно скорее, необходимо найти выход из создавшейся ситуации, чтобы была возможность отчасти делать ремонт в выходной день.

Можно попробовать достичь договоренности с соседями. Попробуйте объяснить ситуацию и попросить войти в ваше положение. Чаще всего соседи благосклонно относятся к данной просьбе, так как в этой ситуации оказывается практически каждый житель многоквартирного дома.

Требования по проведению ремонта в многоквартирном доме

Основные требования, которыми не стоит пренебрегать:

Проводить ремонтные работы так, чтобы не наносить материальный ущерб имуществу соседей. Также не следует загрязнять придомовую территорию строительным мусором. Если не следовать этому правилу, может последовать административное наказание или судебный иск на возмещение ущерба.

Отрезок времени, на протяжении которого осуществляются работы в течение дня. В законе установлен промежуток времени в шесть часов. Общая продолжительность ремонтных работ не может быть больше трех месяцев.

Уровень шума не должен превышать 40 дБ. В связи с этим, прежде чем использовать какой-либо прибор, воспроизводящий шум, установите, какой именно уровень шума исходит от него.

Невзирая на все имеющиеся ограничения, в законодательстве предусмотрено, что по обоюдному согласию с соседями время проведения ремонтных работ может изменяться.

Фото: kem.kp.ru

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