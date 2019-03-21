Как получить соседское согласие на подключение газа через его участок?

Подведение и подключение газа в частном доме очень затратный момент, и не только в плане материальном, но и в потраченном времени и усилиях. Случается и такое, что проведение газоснабжения приходится осуществлять через соседскую территорию. Вы можете изрядно сэкономить в реализации данного варианта, но что делать, если сосед ни в какую не соглашается?
Способы газификации частного дома
В ситуации, когда возникает потребность в газификации частного дома, очень важно знать, что для решения этого вопроса есть два варианта:
Конечно же, второй вариант гораздо экономнее, но зачастую сложнее, так как сосед может не дать своего одобрения на врезку.
Во втором варианте гораздо больше нюансов. Помимо разрешения газовой службы, нужно будет предоставить разрешение соседей в письменном виде.
Имеется один нюанс, о котором стоит упомянуть. В некоторых случаях согласие соседа не требуется, когда владельцем газовых труб выступает местный Райгаз. В таком случае разрешение на врезку необходимо получить у данного собственника.
Меры, которые можно предпринять в случае запрета от соседей
Когда газовый трубопровод проходит через участок соседей, они имеют законное основание ответить отказом.
Какие меры можно предпринять?
Фото: oblgazeta.ru
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