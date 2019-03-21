Как получить соседское согласие на подключение газа через его участок?

Подведение и подключение газа в частном доме очень затратный момент, и не только в плане материальном, но и в потраченном времени и усилиях. Случается и такое, что проведение газоснабжения приходится осуществлять через соседскую территорию. Вы можете изрядно сэкономить в реализации данного варианта, но что делать, если сосед ни в какую не соглашается?

Способы газификации частного дома

В ситуации, когда возникает потребность в газификации частного дома, очень важно знать, что для решения этого вопроса есть два варианта:

В Горгазе, к которому территориально относится дом и участок, необходимо получить соответствующее разрешение. После этого необходимо найти монтажную организацию, которая согласовывает проект и протягивает трубопровод. Данный вариант довольно затратный и экономически невыгодный.

Когда газопровод уже имеется на улице, где расположен дом, можно осуществить врезку через соседей.

Конечно же, второй вариант гораздо экономнее, но зачастую сложнее, так как сосед может не дать своего одобрения на врезку.

Во втором варианте гораздо больше нюансов. Помимо разрешения газовой службы, нужно будет предоставить разрешение соседей в письменном виде.

Имеется один нюанс, о котором стоит упомянуть. В некоторых случаях согласие соседа не требуется, когда владельцем газовых труб выступает местный Райгаз. В таком случае разрешение на врезку необходимо получить у данного собственника.

Меры, которые можно предпринять в случае запрета от соседей

Когда газовый трубопровод проходит через участок соседей, они имеют законное основание ответить отказом.

Какие меры можно предпринять?

Уточнить причину отказа. Чаще всего причиной становится материальный фактор, так как собственник при проведении газопровода тратит «круглую сумму» и он вполне может запросить с подключающего оплату (в пределах разумного) за врезку, с целью возмещения денежных средств. В данном случае можно сойтись на определенной сумме, но не стоит забывать о мерах предосторожности: после оплаты взять расписку о передаче денежных средств и заявление от его имени о беспрепятственном доступе для дальнейшей газификации. Незначительная сумма денег в качестве оплаты будет намного выгоднее, чем самостоятельное проведение газопровода.

Чаще всего причиной становится материальный фактор, так как собственник при проведении газопровода тратит «круглую сумму» и он вполне может запросить с подключающего оплату (в пределах разумного) за врезку, с целью возмещения денежных средств. В данном случае можно сойтись на определенной сумме, но не стоит забывать о мерах предосторожности: после оплаты взять расписку о передаче денежных средств и заявление от его имени о беспрепятственном доступе для дальнейшей газификации. Незначительная сумма денег в качестве оплаты будет намного выгоднее, чем самостоятельное проведение газопровода. Подать заявление в суд, с целью получения от соседа разрешения на газификацию через него. Вариант достаточно спорный и решение суда в данном случае предугадать очень сложно.

Фото: oblgazeta.ru

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