Заработок на перепродаже недвижимого имущества: возможно или нет?

До того момента, как наш рынок постиг финансовый кризис и стоимость жилья возросла в несколько раз, приобретение и продажа недвижимого имущества рассматривалась в качестве способа быстрого заработка. На сегодняшний день стоимость недвижимости находится в стабильных пределах и значительного роста не предвидится (только в рамках инфляции), в связи с чем, прежняя схема заработка стала не такой простой. Однако, невзирая на расходы, которые связаны с приобретением и продажей жилья, на сегодняшний день тоже можно получить прибыль от данной манипуляции, если следовать некоторым рекомендациям.

Приобретение ниже цены рынка

Постарайтесь купить объект недвижимости стоимость на 20% ниже цены рынка. Это может показаться весьма сомнительным, однако, некоторые продавцы согласятся на это, желая продать жилье как можно быстрее. Конечно, поиски такого объекта могут занять время, так как большая часть людей не будут давать подобных скидок, но если постараться, можно найти продавца, у которого есть веские мотивы для быстрой продажи.

Косметический ремонт на скорую руку

В каждом доме есть три «привлекательные» точки - кухня, ванная комната и внешняя привлекательность в целом. Если вы в короткие сроки можете обновить или улучшить их, вам это значительно поможет. Так как время - это деньги, старайтесь найти такой объект, который можно привести в норму за 2-3 недели. В целях экономии, не совершайте никаких перепланировок в кухне или ванной комнате, делайте ремонт в рамках существующей инфраструктуры.

Поменяйте жалюзи, обновите краски, замените душевую сантехнику - это поможет придать дому хороший лифтинг, с тщательно продуманным косметическим ремонтом. Проводя быстро подобные манипуляции, вы потратите минимум средств на содержание жилья и убережете себя от внезапных падений на рынке недвижимости.

Своими силами

Осуществляя ремонт самостоятельно, вы экономите средства на привлечение сторонних работников. Предметы интерьера можно заменить или обновить, добавить некоторые аксессуары, и жилье будет выглядеть стильно. В стиле заключается очень много - он поможет в быстрой продаже и согласовании хорошей цены.

Отталкиваемся от реальности

Проводите мониторинг рынка, на котором вы работаете, регулярно. Не помешает осторожность и бдительность в вопросах, касательно цифр. Необходимо удостовериться, что все исследования, в пределах вашего рынка, были проведены, и только после этого устанавливаем реальную стоимость.

В вопросах перепродажи недвижимости необходимо быть крайне осторожным и старательным, обращая внимание на все детали. И успех в этом деле станет вполне реальным.

Фото: abcbiznes.ru

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