Приобретение недвижимости в Испании

Любая страна имеет свои особенности касательно вопроса приобретения недвижимости, особенно если речь заходит об иностранных собственниках. В этой статье подробно рассказано о процедуре покупки дома или квартиры в Испании.

Кто из иностранных граждан и на каких условиях может купить недвижимость в Испании?

В Испании приобрести недвижимость может гражданин родом из любой точки мира, здесь нет никаких ограничений. Необязательно становиться жителем Испании во время заключения сделки. На долю иностранных граждан приходится около пятнадцати процентов всех покупок на рынке недвижимости, особенно активны в этом вопросе жители Франции, Германии и Великобритании. Приобретен может быть любой вид недвижимости.

При покупке иностранец может подать заявление на визу многократного пользования, которая будет позволять ему находиться в пределах страны суммарно девяносто дней каждые полгода. Если покупка вышла на сумму больше 500 тыч. евро, то покупатель имеет право стать полноценным гражданином Испании вместе со всеми членами своей семьи.

Процесс поиска и покупки.

Чтобы поиск увенчался гарантированным успехом, рекомендуется прибегнуть к помощи риелтора. К иностранцам относятся максимально дружелюбно, поскольку они составляют значительную долю от всех покупателей. Много и агентов, говорящих на русском языке, поскольку Россия является одной из стран, предпочитающих испанскую недвижимость всем прочим. Стоит опасаться некачественного сервиса, поскольку риелторов в Испании много, часто у них нет никакой лицензии, и есть шанс столкнуться с недобросовестной фирмой.

Перед тем, как заключить сделку, иностранцу требуется выполнить несколько условий. Ему необходимо приобрести идентификационный номер и открыть счет в банке Испании. И то и другое лучше всего проводить заранее во избежание задержек и недоразумений.

Когда подходящая под все характеристики недвижимость найдена, следует ее забронировать, как номер в отеле. Это покажет продавцу, что намерения покупателя серьезны, и объект снимется с продажи. Далее объект проверяется и заключается предварительный договор, который затем сменяется нотариальным. Наконец, последние этапы включают в себя оплату и регистрацию сделки. Каждый из перечисленных этапов важен, уходит много времени на проверку всех сопутствующих договоров, документов и так далее.

В каких случаях понадобятся дополнительные денежные средства?

Любой человек, будь то житель Испании или другой страны, должен заплатить налог на покупку объекта. Каким он будет, зависит от того, о каком типе недвижимости идет речь. Еще один налог - на переход права собственности, плюс НДС. Также могут понадобиться услуги риелтора, переводчика и юриста.

Фото: pragagid.ru

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