Занимательные факты и истории, связанные с недвижимостью

Мир недвижимости скрывает в себе множество тайн, загадок и подводных камней. Это одна из самых сложных и неоднозначных отраслей рынка, в которой находятся и вертятся большие денежные суммы. В этой статье мы расскажем о некоторых интересных историях и фактах из мира недвижимости. Каждая из них не связана с темной стороной данной отрасли и рассказывает о забавных случаях, произошедших в ней.

Зона, свободная от автотранспорта.

В Германии есть город под названием Фрайбург, а в нем - целый район, в котором нет никакого автомобильного транспорта. Это означает, что его жители передвигаются исключительно на своих двух, либо при помощи велосипедов, самокатов или скейтбордов. Вокруг этой зоны находится огромное количество гаражей, в которых и «отдыхают» железные кони жителей. Начиная с этого места, каждый рассчитывает только на себя или на любые другие не автотранспортные средства. Причиной подобного запрета стала озабоченность современной экологической обстановкой. Район Фабуан является одной из достопримечательностей данного города и привлекает внимание как его жителей, так и гостей.

Пробелы в законодательстве.

В Токио, японской столице, недвижимость имеет поистине космические цены и далеко не всякому приходится по карману. Однако из любой ситуации можно найти выход. Это и сделал один житель по имени Фухито Мория. Он решил свою проблему с жильем следующим образом: купил место в тридцать квадратных метров на автомобильной стоянке, после чего обратился в одну из многочисленных компаний, что специализируются на быстро возведении домов бюджетного характера. Таким образом, всего лишь за какие-нибудь несколько дней он получил маленький дом, который легко разместился на купленном им участке. Общие затраты на это составили меньше миллиона долларов, а для Токио эта сумма считается ничтожно низкой.

Домик старушки.

Во Франции проживала некая дама по имени Жанна Кальман, к которой на момент исполнения девяноста лет заявился один адвокат с интересным предложением. Суть его заключалась в том, чтобы оформить договор пожизненного содержания женщины в обмен на завещание ему весьма симпатичного дома старушки. Договор был подписан. Согласно этому договору, адвокат обязывался каждый месяц выплачивать определенную денежную сумму до момента смерти бабушки. В итоге бабушка прожила дольше, чем адвокат, а продолжила выплачивать ей деньги вдова адвоката. В совокупности сумма превысила цену того самого дома более чем в три раза. А его хозяйка ушла на тот свет, прожив больше ста двадцати лет.

Фото: liveinternet.ru

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