Особенности покупки жилья в Соединенных Штатах Америки

Америка — страна, о которой многие мечтают как о месте постоянного жительства. Чтобы иметь такую возможность, первое, с чем стоит определиться, — это недвижимость. В США квартиры и дома не отличаются завышенными ценами. Например, за пятьдесят тысяч долларов можно приобрести просторную квартиру. Кроме того, в США весьма положительно относятся к приобретению недвижимости иностранцами.

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости в Соединенных Штатах.

Как и в любой другой стране, в Америке вопрос о приобретении собственного жилья имеет ряд своих нюансов.

Прежде всего, необходимо уделить особое внимание на месторасположение дома, а также такие вещи как инфраструктура, благополучность выбранного района, его жителей и, соответственно, будущих соседей. Любой из этих пунктов значительно влияет на окончательную цену квартиры или дома.

Для того, чтобы узнать все необходимое, можно и нужно задавать вопросы риелтору-агенту, задача которого показать жилье. В США существует множество агентств, предоставляющих подобные услуги. Лучше всего обращаться к агенту, который находится на нейтральной стороне, не занимая позицию продавца. В противном случае велик шанс, что во время заключения договора интересы покупателя агента будут мало волновать. Также следует опасаться агентов, которые раздраженно реагируют на большое количество вопросов и медленный процесс приобретения недвижимости, поскольку подписанный второпях договор скорее всего приведет к нехорошим последствиям. В Соединенных Штатах законы, касающиеся недвижимости, очень запутанные, и доказать что-либо будет максимально сложно.

Плюсы покупки жилья в Америке.

Покупку можно оплачивать по частям в течение определенного количества времени, при этом проценты — крайне низкие. А чем больше сумма первоначального взноса, тем меньше ставка. Благодаря этому, многие иностранцы покупают недвижимость, чтобы затем сдавать ее в аренду и получать с этого неплохую прибыль.

Во время осуществления процесса купли-продажи у покупателя заведомо больше прав, чем у продавца. Так, налоги с продаж платит только продавец. Налоговая ставка уменьшается, если новым владельцем квартиры становится юридическое лицо, зарегистрированное в другой стране и решившее проживать в приобретенном доме самостоятельно. Покупатели же, однако, даже если купленная квартира стоит пустой и никак не используется, обязаны нести ответственность за свои коммунальные платежи, ставки на которые очень высоки в Америке. Ставки зависят от района, включают в себя ремонт инфраструктуры, тарифы на электричество и воду, стрижку газонов и так далее.

Фото: forumdaily. com

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